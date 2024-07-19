Yeni ankete göre Demokratların yüzde 60'ı Harris'in, Biden'ın yerine gelmesi halinde "iyi iş yapacağına" inanıyor

AP/NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi, ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylığı bırakması halinde Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in parti içindeki durumuna ilişkin anket yaptı.

Ankete katılan her 10 Demokrat seçmenden 6'sı, Biden'ın yerine geçmesi durumunda Harris'in "iyi bir iş çıkaracağına" inandığını ifade ederken, yüzde 20'si buna karşı çıktı. Diğer yüzde 20 de "Yeterince bilgim yok" diyerek görüş belirtmedi.

Partililerin dışında genel seçmenin ise Harris'in başkan olması durumuna temkinli yaklaştığı, 10 yetişkinden sadece 3'ünün "başkan olarak iyi iş çıkaracağını" düşündüğü kaydedildi. Katılımcıların yarısı Harris'in iyi bir başkan olamayacağını söylerken, yine yüzde 20'si "hakkında yeterince bilgileri olmadığını" ifade etti.