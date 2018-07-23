Satın aldığı sıfır aracın kaportasında göçükler olduğunu fark ederek iadesi için dava açan Cengiz Şahin'i mahkeme haklı buldu. Mahkeme, davacıya 113 bin 394 liranın iade edilmesine hükmetti.

Gazeteci Enis Yıldırım'ın haberine göre Cengiz Şahin, 2017 yılında sıfır bir araç satın aldı. Aracın kaportasında göçükler olduğunu fark eden Şahin, durumu aracı satın aldığı bayiye anlattı. 2017 model araçlarda bu sıkıntıların olduğunu öğrenen Şahin, avukatı Bünyamin Bayram aracılığıyla firma aleyhine ayıplı malın iadesi davası açtı. Bilirkişiler Cengiz Şahin'i haklı buldu.

113 BİN LİRASINI GERİ ALACAK

Aracın iadesine karar veren Trabzon Tüketici Mahkemesi hakimi Oktay Kahyaoğlu, davacıya ise 113 bin 394 lira verilmesine hükmetti. Mahkemenin kararı benzer şekilde mağdur olan binlerce araç sahibi için de emsal olacak.

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