Yeni araçlarla üst geçide çarptı
İstanbul Sancaktepe'de yeni araçları taşıyan taşıyıcı üst geçide çarptı. Kazada 3 araç hasar gördü
Sancaktepe'de üst geçide çarpan taşıyıcıda yüklü araçlardan 3'ünde hasar oluştu.
Kızılay Caddesi'nde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yeni araçlarla yüklü taşıyıcı, üst geçide çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri taşıyıcıdan düşerken, toplam 3 araçta hasar meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.