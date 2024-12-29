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        Yeni araçlarla üst geçide çarptı

        İstanbul Sancaktepe'de yeni araçları taşıyan taşıyıcı üst geçide çarptı. Kazada 3 araç hasar gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 01:23 Güncelleme: 29.12.2024 - 01:23
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        Sancaktepe'de üst geçide çarpan taşıyıcıda yüklü araçlardan 3'ünde hasar oluştu.

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        Kızılay Caddesi'nde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yeni araçlarla yüklü taşıyıcı, üst geçide çarptı.

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        Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri taşıyıcıdan düşerken, toplam 3 araçta hasar meydana geldi.

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        İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

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        Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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