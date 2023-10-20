Birleşik Krallık'ta yapılan dikkat çekici araştırmanın sonuçlarına göre kiracıların insan biyolojisi üzerindeki olumsuz etkileri, işsizliğin yarattığı olumsuz etkiden iki kat daha fazla.

Bulgular her ay kira ödemek için mücadele etmenin biyolojik yaş üzerindeki olumusuz etkisi, sigara kullanmanın yarattığı olumsuz etkiden bile yüzde 50 daha fazla olduğunu gösterdi.

3 Şurada Paylaş!









KİRALARINI ÖDEMEKTE ZORLANAN KİŞİLERDE DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR

Hızlı yaşlanmanın etkileri özellikle kiralarını ödemekte zorlanan kişilerde daha çok gözlemleniyor. Bulgular insanların kirliliğe ve diğer çevresel sorunlara maruz kalma ihtimalinin daha yüksek olduğu bölgelerde daha da artıyor. Öte yandan araştırmacılar bir istisna da tespit etti. Kirası devlet tarafından karşılanan kişilerde bu tarz bulgular görülmedi.