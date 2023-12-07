Türk-İş'ten 14 bin 25 TL taban teklifi! 2024 Ocak asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?
Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca çalışan ve iş veren tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz ayında yapılan yüzde 34 oranındaki zamla birlikte yeni asgari ücret 11 bin 402 TL olarak belirlenmişti. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur, emekli ve asgari ücret zammında belirleyici olacak 5 aylık enflasyon farkı yüzde 33.65 olarak açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olacak olan asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısının 11 Aralık'ta gerçekleştirileceğini duyurdu. İşte 2024 Ocak asgari ücret zammında son durum…
Asgari ücret zammı, 6 Aralık Kabine Toplantısının ardından yeniden gündeme geldi. Temmuz ayından yapılan ara zamla birlikte brüt 13.414,50 ve net 11.402,32 TL olan asgari ücret zammı için 6 aylık enflasyon farkı bekleniyor. Son 5 ayda enflasyon yüzde 33’ü aşarken işçi tarafını temsil eden Türk-İş, asgari ücrette taban teklifinin 14 bin 25 TL olacağını belirtmişti. Asgari ücret zammı için tek zam çalışmalarını yürüttüklerini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısının 11 Aralık’ta yapılacağını açıkladı. İşveren ve işçi sendikası ve hükümet yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıların ardından yeni asgari ücret zam oranı belirlenecek. İşte 2024 Ocak asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri…
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 11 ARALIK'TA TOPLANIYOR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024'te geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını bildirdi.
ASGARİ ÜCRETTE TEK ZAM MESAJI!
Erdoğan, "Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan’dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz." mesajını verdi.
"ENFLASYONU DİZGİNLEYİCİ ADIMLAR ATTIK"
Ekonomi yönetimimiz bir yandan da enflasyonu dizginleyici adımlar attı, bunlar da sürüyor. İşaretler olumlu, yakında enflasyonun kalıcı bir şekilde dizginleneceğini göreceğiz. Enflasyon sorununu da tarihe karıştıracağız.
Yılbaşında ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanlarımızın kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek."
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ZAMMI AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Aralık Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı asgari ücret açıklaması şu şekilde;
"Yılbaşında çalışanlarımızın ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacak. Asgari ücret toplantılarına 11 Aralık'ta başlanıyor. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek. Önümüzdeki yılı dengeleri yeniden sağlamlaştırma bir sonraki yıldan itibaren başlayan süreci ise atılım dönemi olarak görüyoruz."
SON 5 AYDA ENFLASYON YÜZDE 33'Ü AŞTI!
MÜSİAD'ın önerdiği asgari ücret formülü üzerinden bir hesaplama yapıldığında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre son 5 ayda enflasyon yüzde 33,7 olarak kaydedildi.
6 AYLIK ENFLASYON FARKININ YÜZDE 37,8 OLMASI BEKLENİYOR
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Orta Vadeli Program (OVP) tahminine göre 2023 yıl sonunda enflasyonun yüzde 65 olması bekleniyor. Enflasyonun beklentilere paralel gerçekleşmesi durumunda son 6 ayın enflasyonu yüzde 37,8 olarak kaydedilecek.
OVP'deki 2023 büyüme beklentisi de yüzde 4,4 düzeyinde.
YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? MÜSİAD'DAN AÇIKLAMA
MÜSİAD'ın bu önerisi dikkate alındığında asgari ücret artışının yüzde 40 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Asgari ücrete yüzde 40 artış yapılması durumunda 2024 için asgari ücret 16 bin TL seviyesine yükselmiş olacak.
İşçi tarafını temsil eden Türk-İş'in taban teklifinin 14 bin 25 TL olacağını belirtmişti.
MÜSİAD BAŞKANINDAN AÇIKLAMA: BELİRSİZLİKLERİ AZALTMAK İÇİN KALICI BİR FORMÜLÜN BULUNMASI ELZEMDİR!
MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin, çalışanları fiyat artışlarının altında ezdirmeyecek bir oranda belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Asmalı, "Bilhassa enflasyonist süreçlerde asgari ücretin belirlenmesine yönelik belirsizlikler artmakta, beklentiler farklılaşmaktadır. Söz konusu belirsizliklerin azaltılması ve spekülasyonların önüne geçilmesi için, asgari ücretin tespitinde kalıcı bir formülün bulunması elzemdir"
"Önerdiğimiz formülümüzde asgari ücret artış oranı; geçmiş 6 aylık enflasyon oranına, yine son 6 ayın ekonomik büyüme oranı eklenerek belirlenmektedir. Böylece çalışanlarımızın; bir yandan emeklerinin enflasyonun altında ezilmesinin önüne geçilecek diğer yandan milli gelir artışından pay almaları sağlanmış olacaktır. Bu formül, asgari ücretin belirlenmesindeki belirsizlikleri azaltarak reel sektörün daha sağlıklı fiyatlandırma yapmasına olanak tanırken, çalışanların satın alma gücünü koruyarak gelir dağılımında oluşabilecek bir kötüleşmenin önüne geçecektir."