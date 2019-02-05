Yeni askerlik sistemi belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni askerlik sistemi açıklaması asker adaylarını heyecanlandırdı. Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Askerlik düşecek mi? Askerlik kısalıyor mu? Tek tip askerlik 9 ay mı olacak? İşte en son yapılan açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT’de “Cumhurbaşkanı Özel” yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ AÇIKLAMASI

Yeni askerlik konusunda ise Erdoğan, "Nihai noktayı buna henüz Savunma Bakanlığımız koymadı ama 3, 6, 9, 12 gibi bir düzenlemenin üzerinde duruluyor" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İBRAHİM KALIN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bedelli askerliğe şu ana kadar yaklaşık 635 bin kişi başvurdu. Fakat şimdi yeni askerlik modeli üzerinde çalışılıyor. Bedelli ve dövizli askerlik, normal askerlik. Üç başlık olarak zaten gündemimizde var. Bunu daha da çeşitlendiren Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 6-9-12 ay gibi zaman dilimlerine yayılabilecek farklı askerlik türleri üzerinde Milli Savunma Bakanlığımızın bir çalışması var. Burada 4 temel prensip ittihaz edilmiş durumda."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, bu dört temel prensibi "öngörülebilirlik", "ihtiyaçlar", "yükümlülerin eğitimi" ve "bu sistemin sürdürülebilir olması" şeklinde açıkladı.