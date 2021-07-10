İHA

Yeni hükümetini geçtiğimiz günlerde kuran Benabderrahmane, test sonucunun pozitif çıktığını belirterek, bugünden itibaren kendini karantinaya aldığını açıkladı. Benabderrahmane, bu süre zarfında görevini uzaktan yürüteceği ve çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.

Benabderrahmane, karantinada kalacağı süreye ilişkin net bir açıklama yapmazken, ülkedeki mevcut düzenlenmeye göre, yeni Başbakan Benabderrahmane’in en az 7 gün karantinada kalması gerekiyor.

Öte yandan Cezayir'de şu ana kadar 3 bin 824 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 145 bin 296 vaka tespit edildi.

CEZAYİR EKONOMİK OLARAK ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

OPEC üyesi Cezayir, ülke ekonomisinin ana gelir kaynağı olan petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki sert düşüş nedeni ile ekonomik olarak zor günler geçiriyor. 45 milyonluk Kuzey Afrika ülkesi, enerji dışı sektörü geliştirme girişimlerine rağmen, ekonomiyi petrol ve doğal gazdan bağımsız hale getirmeyi başaramadı.