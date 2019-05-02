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Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçen hafta yaptığı 7 kişilik atamadan biri olan, Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı’nda görev değişimi yapılamadı. İmamoğlu, Daire Başkanı Muhammet Koçoğlu’nu görevden almış, yerine de Nurten Uğursoy’u atamıştı. Ancak edinilen bilgiye göre, Koçoğlu’nun rapor alarak izne ayrıldığı, görevden alma kararı kendisine tebliğ edilemediği için de yeni Daire Başkanı Uğursoy göreve başlayamadığı belirtildi.
NURTEN UĞURSOY KİMDİR?
Nurten Uğursoy, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni bitirdi. 1982 yılında İBB'de çalışmaya başladı. 2009-2015 yılları arasında Gaziosmanpaşa Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürü, 2015 yılından itibaren ise Avcılar Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürü olarak görev yaptı. Avcılar Belediye Teftiş Kurulu Müdürü olarak görev yapmakta iken İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı olarak atamasının yapılması için onay alındı.
MUHAMMET KOÇOĞLU KİMDİR?
Muhammet Koçoğlu 1969 yılında Rize'de doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünü bitirdi. 1997 yılında Beyoğlu Belediyesi’nde memuriyete başladı. 2002 yılında müfettiş kadrosuna atandı. 2005 yılında İBB Sosyal Hizmetler Müdürü olan Koçoğlu, 2015 yılında Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı’na getirildi.
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