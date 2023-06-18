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Babalar Günü mesajları ve sözleri 2023: İşte en güzel Babalar Günü mesajları

Babalar Günü için geri sayım başladı. Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü sonrasında gözler Babalar Günü tarihine çevrildi. Bu özel ve anlamlı günde babalarına sürpriz yapıp sevindirmek isteyen kişiler kısa, uzun, farklı, yeni ve resimli Babalar Günün Kutlu Olsun mesajı araştırmaları yapıyor. İşte en güzel ve duygusal 2023 Babalar Günün kutlu olsun mesajları ve sözleri...

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  • Yeni Babalar Günü 2023 mesajları ve sözleri: En güzel, anlamlı, kısa, uzun, farklı, yeni, duygusal ve resimli Babalar Günün Kutlu Olsun mesajı ve sözleri!

    İlk kez 1910 yılında kutlanan babalara olan sevginin özellikle gösterildiği bu anlamlı güne sayılı saatler kaldı. Babaya, kardeşe, abiye, sevgiliye ve eşe gönderilecek Babalar Günü mesajı arayanlar için en güzel, farklı, samimi, duygusal ve resimli seçeneklere sizler için haberimizde yer verdik. İşte, en güzel, kısa, uzun, duygusal ve resimli 2023 Babalar Günü mesajları ve kutlama sözleri...
  • Yeni Babalar Günü 2023 mesajları ve sözleri: En güzel, anlamlı, kısa, uzun, farklı, yeni, duygusal ve resimli Babalar Günün Kutlu Olsun mesajı ve sözleri!

    BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2023

    Benim babam olduğun için o kadar şanslıyım ki, sensiz bir hayat düşünemiyorum. Büyüleyici gülüşünle, her zaman benim parlayan yıldızım olacaksın. Seni çok seviyorum canım babam. Kelimelerle tam olarak ifade edemeyeceğim kadar çok seviyorum seni. Bizim için yaptığın her şey için sonsuz teşekkürler. Babalar Günün kutlu olsun!
  • Yeni Babalar Günü 2023 mesajları ve sözleri: En güzel, anlamlı, kısa, uzun, farklı, yeni, duygusal ve resimli Babalar Günün Kutlu Olsun mesajı ve sözleri!

    Bütün felsefelere, bilimlere, mantığa, akıl yürütmelere karşı bana mümkün olan her şeyi yapabileceğimi ve imkansız bir şey olmadığını öğrettin. İmkansızları imkanlı hale getirmeyi senden öğrendim. İnsanlar hiç umut kalmadığını düşündüğünde, imkansız kelimesini düşünmedim bile. Bana öğrettiğin her şey için minnettarım. Babalar Günün kutlu olsun!
  • Yeni Babalar Günü 2023 mesajları ve sözleri: En güzel, anlamlı, kısa, uzun, farklı, yeni, duygusal ve resimli Babalar Günün Kutlu Olsun mesajı ve sözleri!

    EN DUYGUSAL BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

    Baba, benim için yaptığın her şey için sana minnettarım. Eğer sen beni bu kadar iyi yetiştirmeseydin, bugün olmak istediğim kişi olamazdım. Beni tıpkı kendin gibi yetiştirdiğin için teşekkürler. Seni bütün kalbimle seviyorum. Sen herhangi bir çocuğun hayal edebileceği en iyi babasın. Babalar Günün kutlu olsun!
  • Yeni Babalar Günü 2023 mesajları ve sözleri: En güzel, anlamlı, kısa, uzun, farklı, yeni, duygusal ve resimli Babalar Günün Kutlu Olsun mesajı ve sözleri!

    Ben daha çocukken, sen de çocuk gibi davranıp benimle oyun oynadığın için, gençliğimde bir derdim olduğunda, beni dinleyip arkadaşım gibi davrandığın için ve ihtiyacım olduğunda ebeveyn gibi davranıp bana akıl verdiğin için sana çok teşekkür ederim. Sen tanıdığım en iyi insansın. Babalar Günün kutlu olsun!
  • Yeni Babalar Günü 2023 mesajları ve sözleri: En güzel, anlamlı, kısa, uzun, farklı, yeni, duygusal ve resimli Babalar Günün Kutlu Olsun mesajı ve sözleri!

    BABALAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

    Baba, sen benim kahramanımsın, çünkü bütün hayatım boyunca orada benim için bekliyordun. Sen benim en iyi arkadaşım ve sırdaşımsın. İyi ve kötü zamanlarda ne söyleyeceğini bilir, her gün öğrettiklerinle beni hala şaşırtırsın. Sadece benim için değil, tüm ailemiz için kahramansın. Seni tüm kalbimle seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun!
  • Yeni Babalar Günü 2023 mesajları ve sözleri: En güzel, anlamlı, kısa, uzun, farklı, yeni, duygusal ve resimli Babalar Günün Kutlu Olsun mesajı ve sözleri!

    Sıcak yürekli ve sevecen olmanı seviyorum. Yumuşak ve düşünceli olmana bayılıyorum. Bir çeşit filozof, yazar, entelektüel ya da eleştirmen gibi derin düşüncelerinin olması bana ilham veriyor. Seninle ilgili daha fazlasını, hiç kimsenin göremediği ve bilmediği şeyleri biliyorum. Benim babam olduğun için her gün Tanrı'ya şükrediyorum. Seni seviyorum baba. Babalar Günün kutlu olsun!
  • Yeni Babalar Günü 2023 mesajları ve sözleri: En güzel, anlamlı, kısa, uzun, farklı, yeni, duygusal ve resimli Babalar Günün Kutlu Olsun mesajı ve sözleri!

    Her günümü aydınlatan gülümsemelere sahipsin. Övgü dolu sözlerinle beni her zaman çok iyi hissettiriyorsun. Dileklerimin gerçekleşmesi için ne yapması gerektiğini biliyorsun. Her zaman bana anlatacak en iyi hikayeleri olan kişisin. Ve en önemlisi, çok iyi bir dinleyicisin. Sabırlısın, naziksin ve en iyi baba sensin. Bulmayı umduğum en iyi arkadaşsın. Ve bunu yüksek sesle söylemekten gurur duyuyorum, seni seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun!
  • Yeni Babalar Günü 2023 mesajları ve sözleri: En güzel, anlamlı, kısa, uzun, farklı, yeni, duygusal ve resimli Babalar Günün Kutlu Olsun mesajı ve sözleri!

    Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar Günün kutlu olsun.

    Kral olmayabilirsin ama bana her zaman bir prens/prenses gibi davrandın. Babalar Günün kutlu olsun!
  • Yeni Babalar Günü 2023 mesajları ve sözleri: En güzel, anlamlı, kısa, uzun, farklı, yeni, duygusal ve resimli Babalar Günün Kutlu Olsun mesajı ve sözleri!

    Baba sen olmasaydın, bugün olduğum insan olmazdım. Babalar Günün kutlu olsun!

    Oyun arkadaşım, suç ortağım, en büyük sırdaşım; Babalar Günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.

    Saçlarımın arasında gezdirdiğin parmaklarının sıcaklığını her zaman hissettim, zor zamanlarımda varlığından güç aldığım babacığım. İyi ki varsın… Babalar Günün kutlu olsun.

    Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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