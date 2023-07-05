Temmuz ayının gelişiyle birlikte bedelli askerlik ücretine ne kadar zam geleceği kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Bedelli askerlik ücreti memur maaşına gelen zam doğrultusunda yeniden belirlenecek. Yeni bedelli askerlik ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle açıklık kazanacak. Peki, "2023 Temmuz zammı ile yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam gelecek?" İşte Temmuz-Aralık dönemi bedelli askerlik ücreti...