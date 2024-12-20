Kaz Dağları'nda, Doç. Dr. Şahin Kök'ün yürütücüsü olduğu, Prof. Dr. İsmail Kasap ve araştırma görevlisi İpek Yaşar'ın yardımcı araştırıcı olarak görev yaptığı TÜBİTAK projesi kapsamında, yeni bir böcek türü bulundu.

Keşfedilen yeni türe Kaz Dağları'na ithafen 'Aphis (Bursaphis) kazdagensis' ismi verildi.

Bu böcek türünün sadece Kaz Dağları'nda bulunan endemik bir bitki türü üzerinde keşfedilmesinin, bilim dünyası için önemli bir gelişme olarak kabul edildiği bildirildi.