Yeni bir saç modelinin dönüştürücü etkisini gösteren fotoğraflar
Reddit kullanıcıları, yeni ve eski saç kesimlerine dair paylaştıkları fotoğraflarla, adeta saçların yüzdeki etkisini ortaya koyuyor! İşte saçlarında yaptıkları değişimlerle bambaşka birine dönüşen insanlar...
"'Neden olmasın?' diye düşündüm."
"Yıllar sonra esmer oldum."
"Koyu kahverengiye karar verdim ve aşık oldum!"
"30'lu yaşlarımda gri saçlarımı kucaklamaya çalıştım... 7 hafta sonra pes ettim."
"Taze kesim. Ne düşünüyorsunuz?"
“Kaküllerimi kendim kesiyorum! Beklediğimden daha iyi ama hâlâ öğrenecek çok şeyim var.”
“Saçlarım sonunda olması gereken yere döndü.”
“Kakülleri kendim kestim. Daha mı iyi oldu?"
"Ben yaptım!"