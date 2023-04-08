"Dünyanın en büyük sosyal deneyi" olarak adlandırılan deneyde, online flört uygulamaları gibi bir prensip geçerli. Bekâr olan ve biriyle tanışmak isteyen kişiler, firmanın ürettiği yeşil armut yüzüğü takıyor. Hatta yüzükler "nişan yüzüğünün tam tersi" olarak nitelendiriliyor.