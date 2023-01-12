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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni cep telefonu almak isteyenler dikkat! Karar Resmi Gazete’de duyuruldu!

Yeni yıla girilmesiyle beraber gündemde yeni uygulamalar ve düzenlemeler yer almaya başladı. Resmi Gazete’de cep telefonu satışlarıyla ilgili alınan karar hakkında duyuru yapıldı. İşte detaylar…

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  • Yeni cep telefonu almak isteyenler dikkat! Karar Resmi Gazete’de duyuruldu!

    Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Ticaret Bakanlığı, cep telefonu satışlarında telefon fiyatına ilişkin sınırı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) taksit kararı paralelinde yukarı çekti.
  • Yeni cep telefonu almak isteyenler dikkat! Karar Resmi Gazete’de duyuruldu!

    3 AY VADE UYGULANABİLECEK

    Eski düzenlemede 5000 TL’lik ve üzeri telefon satışlarında 3 taksit uygulanabiliyordu ve bu sınır 12 bin TL’ye çıkarıldı. Bu kapsamda bu rakamın üzerinde olan telefon satışlarında 3 ay vade uygulanabilecek.
  • Yeni cep telefonu almak isteyenler dikkat! Karar Resmi Gazete’de duyuruldu!

    YENİLENMİŞ TELEFONLARDA GEÇERLİ OLMAYACAK!

    Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkındaki yeni düzenlemede, sınır yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında uygulanmayacak.
  • Yeni cep telefonu almak isteyenler dikkat! Karar Resmi Gazete’de duyuruldu!

    BDDK, 6 gün önce yaptığı düzenlemeyle fiyatı 12 bin TL'ye kadar olan cep telefonu satışlarında vade sınırını 12 aya çıkarmıştı.

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
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