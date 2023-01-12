3 AY VADE UYGULANABİLECEK

Eski düzenlemede 5000 TL’lik ve üzeri telefon satışlarında 3 taksit uygulanabiliyordu ve bu sınır 12 bin TL’ye çıkarıldı. Bu kapsamda bu rakamın üzerinde olan telefon satışlarında 3 ay vade uygulanabilecek.