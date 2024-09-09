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        Haberler Dünya Yeni Delhi'de hava kirliliği nedeniyle 2025e kadar havai fişek yasağı | Dış Haberler

        Yeni Delhi'de hava kirliliği nedeniyle 2025e kadar havai fişek yasağı

        Dünya genelinde hava kirliliğinin en yoğun olduğu şehirlerden biri olan Yeni Delhi'de 1 Ocak 2025'e kadar havai fişeklerin üretimi, satışı ve kullanımı yasaklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 15:09 Güncelleme: 09.09.2024 - 15:09
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        O şehirde 2025'e kadar havai fişek yasak
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        Dünya genelinde hava kirliliğinin en yoğun olduğu şehirlerden Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de 1 Ocak 2025'e kadar havai fişeklerin üretimi, satışı ve kullanımı yasaklandı.

        Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Delhi Eyaleti Çevre Bakanı Gopal Rai, konuya ilişkin açıklama yaptı.

        Rai, başkentteki hava kirliliğini kontrol altına almak adına 1 Ocak 2025'e kadar her türlü havai fişek üretimi, satışı ve kullanımının yasaklandığını duyurdu.

        Yasağın sıkı şekilde uygulanması için ilgili birimlerin ortak hareket edeceğini bildiren Rai, "Kirliliği kontrol etmek için hepimiz birlikte sorumluluk almalıyız. Her Delhi sakini kirlilik savaşçısı olur ve çevreyi korumak için öncülük ederse insanları kirliliğin tehlikelerinden kurtarabiliriz." diye konuştu.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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