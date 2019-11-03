Yeni Delhi 'dev bir gaz odasına' dönüştü: Okullar tatil edildi, milyonlarca gaz maskesi dağıtıldı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaşması üzerine acil durum ilan edildi ve okullarda beş milyon maske dağıtıldı.

Havadaki zararlı parçacıkların seviyesinin Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) belirlediği seviyenin 20 kat kadar üstüne çıktığı ve kentin dev bir "gaz odasına" dönüştüğü belirtiliyor. Yüksek Mahkeme'nin kararıyla oluşturulan kurul, kamu sağlığını korumaya yönelik önlemler çerçevesinde kentte ve iki komşu eyalette bazı sınırlamalar getirdi.Yeni Delhi'de okullar Salı gününe kadar tatil edildi. Kentte tüm inşaatlar bir hafta süreyle durduruldu, havai fişekler yasaklandı. Pazartesi gününden itibaren trafikten kaynaklanan hava kirliliğini azaltmak için tek-çift plaka uygulamasına geçilecek. Araçlar plakalarına göre belirli günlerde trafiğe çıkabilecek.Bazı iş yerleri personellerinin evden çalışmasını istedi.Komşu eyaletlerde anız yakılıyorYeni Delhi'nin idari sorumlusu Arvind Kejriwal, "Komşu eyaletlerde tarlalarda anız yakılması nedeniyle Yeni Delhi bir gaz odasına dönüştü. Kirli havadan kendinizi koruyun ve maskelerinizi takın" duyurusu yaptı.Havada akciğerlere oturan zararlı parçacık oranının (PM2.5) metreküp başına 533 mikrograma çıktığı bildiriliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 24 saat ortalaması için belirlediği sınır 25 mikrogram.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Almanya Başbakanı Angela Merkel

Kentte havanın kalın bir sis ve duman tabakasıyla kaplanmasından sonra sosyal medyadaki birçok kullanıcı hava kirliliği fotoğrafları paylaşmaya başladı.Kirlilik, Almanya Başbakanı Angela Merkel için Başkanlık Sarayı'nda düzenlenen törendeki görüntülere de yansıdı. Merkel ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin tören sırasında maske takmadıkları görüldü.