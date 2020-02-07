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Kocaeli'de bir inşaat firmasının sahibi olan Aydın Koçaslan 20 Nisan 2008 tarihinde ormanlık alanda darp edildi. Hastaneye kaldırılan Koçaslan yaklaşık 7 ay sonra 9 Kasım 2008 tarihinde hayatını kaybetti. Aydın Koçaslan’ın ölümüyle ilgili açılan cinayet davasının tek sanığı Bahattin Ardahan Arda delil yetersizliği nedeniyle beraat etti. 12 yıl sonra dosya yeniden açıldı.

KANLI BİJON ANAHTARININ KİME AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Caner Aktan'ın özel haberine göre, Faili meçhul kalan cinayette 12 yıl sonra yeni bir delil ortaya çıktı. Olay yerinde bulunan kanlı bijon anahtarı o dönem incelenmiş ancak kime ait olduğu tespit edilememişti. Söz konusu bijon anahtarının Fatih Gürses’e ait olduğu ortaya çıktı. Fatih Gürses ise Bahattin Ardahan Arda’nın teyzenin oğluydu. Yeni delil ışığında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Bahattin Ardahan Arda, Behçet Ahmet Yetişken, Fatih Gürses ve Kayhan Karagülle için gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan 4 kişi, tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

SAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ, 9 OCAK'TA TUTUKLANDI

Mahkemenin kararına itiraz eden Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı her ne kadar şüpheli Bahattin Ardahan Arda hakkında beraat kararı verilmiş olsa da bu kararın o dönemdeki delil yetersizliği nedeniyle verildiğini, olayla ilgili elde edilen yeni deliller ışığında şahıs hakkında yargılama yapılması gerektiği ve tedbir amaçlı tutuklama kararı verilmesi gerektiğini belirtti. İtirazın ardından haklarında yakalama kararı çıkarılan 4 şüpheli 9 Ocak'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BERAAT EDEN ARDA'NIN İFADESİ DE YER ALDI

Soruşturmayı tamamlayan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, daha önce Aydın Koçaslan'ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanıp beraat eden Bahattin Ardahan Arda'nın ifadesine de yer verildi. Arda ifadesinde Aydın Koçaslan'ın eski patronu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Olay günü Gölcük yolundan Bahçecik'e doğru gitmeye başladık. Kısa bir süre sonra aracın arka kısmından bağrışma sesleri duydum. Bunun üzerine ben de araçtan indiğimde Aydın bey yerde yatar vaziyetteydi. Aydın beyin üzerinde üç kişi çullanmıştı. Durumu da çok kötü görünmüyordu. Araçla aynı istikametimizde biraz daha ilerledikten sonra o bölgeyi bilmediğim için U dönüşü yaptım. Polise mi gidelim hastaneye mi gidelim diye konuşmuştuk. Ben 'hastaneye gidelim, önce tedavimizi yaptıralım, orada zaten polis vardır olayı anlatırız' dedim ve hastaneye gitmek üzere geldiğimiz yöne doğru dönüşe geçtik.

Dönüş yolunda bir grup erkek şahıs yolumuzu kestiler. Aydın bey de araçtan dışarı çıktı. Şahısların yine küfür ederek Aydın Koçaslan'ı darp ettiklerini gördüm. Ellerinde taş olduğunu düşünüyorum. Bu şahıslar bizi darp ettikten sonra olay yerinden uzaklaştılar. Aydın bey birilerine para vereceğini söyleyerek emaneten şirket hesabından 24 bin lira istemişti. Bu parayı kendisine teslim ettim. Aydın bey çapkınlık yapan bir insan olduğundan bu parayı ne amaçla aldığını sorgulamadım. Olay günü üzerinde olup olmadığını bilmiyorum. Ben Fatih Gürses, Behçet Ahmet Yetişken ve Kayhan Karagülle'nin ifadelerini kabul etmiyorum. Olay tarihinde kendilerini olay yerinde hiç görmedim. Niçin hakkımda bu şekilde beyanda bulunduklarını bilmiyorum."

'YAKALANMAMAK İÇİN ÖLDÜRME VE NİTELİKLİ YAĞMA'

İddianamede şüphelilerin bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten adam öldürme ve nitelikli yağma suçunu işlemek kastıyla hareket ettikleri, bu amaçla nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını da işledikleri hususunda da kuvvetli şüphe bulunduğu, bu suçlarla ilgili olarak bir yargılama yapılmadığından her halükarda şüpheli Bahattin Ardahan Arda hakkında aynı olay nedeniyle kamu davası açılması ve yargılama yapılması gerekeceği ifade edildi.

Diğer şüphelilerin ise, Arda'nın hazırladığı plan doğrultusunda keşif yaptıkları, Koçaslan'ı darp ettikleri, olay yerinde bu üç şüphelinin geldikleri araca ait kanlı bijon anahtarının bulunduğu, dolayısıyla kasten adam öldürme suçuna iştirak ettikleri değerlendirmesi yapıldı.

4 şüpheli, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tasarlayarak bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için öldürme ve nitelikli yağma suçlamalarıyla yargılanacak.