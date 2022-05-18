Yeni doğan buzağı görüntüsüyle şoke etti

İHA

Erzurum'da bir vatandaşın ineği doğum yaptı. Dünyaya gelen buzağının normal olmadığını gören vatandaş, durumu veteriner hekim Hikmet Biçer'e iletti.

Hikmet Biçer, yeni doğan buzağının gözlerinin olmadığını ve kafatası oluşumunun tamamlanmadığını gördü.

Bu tür bir doğumun çok nadir görüldüğünü ifade eden Biçer, "Bu bir doğum anomalisi. Bazen genetik bir hastalığın sonucunda meydana geliyor. Nadir görülen bir durum. Buzağının kafatası oluşmamış, beyni derinin altında. İki gözü de yok. Burun kısmi bir şekilde oluşmuş. Ağzı var ama çene yapısı güçlü değil. Bu tür durumlarda buzağının yaşama şansı fazla yok. Çünkü çene yapısı oluşmadığı için beslenemez. İlk defa böyle bir durumla karşılaştım" dedi.