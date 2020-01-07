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Yeni doğanlar için düşük maliyetle 'hipotermi cihazı' üretecek

İskenderun Teknik Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi Abdullah Çalışkan, yurt dışından yüksek maliyetle getirilen "hipotermi cihazı"nı üretmek için hazırladığı projeye TÜBİTAK'tan 200 bin liralık destek aldı

Dr. Abdullah Çalışkan
AA

Yeni doğanlarda beynin yeterince oksijen almaması sonucu oluşan "Hipoksik iskemik ensefalopati" rahatsızlığında, vücut ısısının düşürülmesi için kullanılan "hipotermi cihazı"nın, düşük maliyetle üretilmesi için hazırlanan projeye TÜBİTAK destek oldu.

AA'nın haberine göre; İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Biyomedikal Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi Abdullah Çalışkan, hazırladığı proje ile ilgili yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 yıl önce Gaziantep'te dünyaya gelen yeğeninin, doğum esnasında nefessiz kalması üzerine beynine oksijen gitmediğini söyledi.

Yeğeninin vücut ısısının düşürülmesi için hipotermi cihazına ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Çalışkan, güçlükle buldukları cihazla yeğeninin tedavisinin yapılabildiğini dile getirdi.

Çalışkan, yeni doğan bebeğin nefessiz kalması durumunda 6 saat içerisinde mutlaka müdahale edilmesi gerektiğini, bunun için de hipotermi cihazına ihtiyaç olduğunu anlattı.

Bu cihazın yurt dışından yüksek maliyetle geldiğini ve bazı illerde güçlükle bulunabildiğini tespit ettiğini ifade eden Çalışkan, bunun üzerine cihazı tasarlayabilmek için çalışma yaptığını belirtti.

PROJESİNE 200 BİN LİRA DESTEK ALDI

Çalışkan, yaptığı araştırmalar sonucunda hazırladığı projesiyle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) başvurduğunu ve 200 bin lira hibe aldığını söyledi.

Aldığı destek sayesinde hipotermi cihazının tasarım aşamasını bitirdiğini ve patent için başvuruda bulunduğunu aktaran Çalışkan, "Planlarımıza göre bir yıl sonra ticari prototipini tamamlayacağız. Daha sonra da seri üretime geçmeyi düşünüyoruz." dedi.

Projesiyle İngiltere'de burs programına kabul edildiğini de belirten Çalışkan, cihazın ihraç edilebileceğini ve ülkeye döviz girdisi de sağlanabileceğini sözlerine ekledi.

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