Yeni doğmuş köpek yavrularına evinde

AA

Kastamonu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü hayvan ambulansında çalışan Gürol Demirci ve Ahmet Yarcı, Eski Sanayi Sitesindeki bir çöp konteyneri içinde köpek yavruları olduğu yönünde ihbar gelmesi üzerine olay yerine gitti.Gözleri daha açılmamış 6 yavruyu gören Demirci ve Yarcı, Geçici Hayvan Bakımevinde yavrulara annelik yapacak bir köpek olmadığından, yavruların daha sağlıklı bir ortamda kalması için ne yapacaklarını düşünmeye başladı.Yavruları evine götürmeye karar veren Yarcı, battaniye ile sardığı, biberonla beslediği yavrulara bebek gibi bakmaya başladı.Yarcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çöp konteynerinde ölüme terk edilen yavrulara sahip çıkmanın insanlık görevi olduğunu ifade etti.Yavruların bakımı yapılmazsa ölebileceklerini vurgulayan Yarcı, "Onları öyle görünce çok üzüldüm ve 'bu yavrulara ben evde bakarım' dedim. Yavruları bulunduğu yerden alıp, merkezimizdeki veterinere getirdik. Burada muayene ve bakımları yapıldı. Ardından barınaktan mama ve biberon alıp yavruları eve getirdik." dedi.- "Elimize aldığımızda anne sıcaklığını hissediyorlar"Yavruların sık sık mama ve sütle beslenmesi gerektiğini aktaran Yarcı, şöyle devam etti:"Sabah işe gitmeden önce doyuracağım. Öğle arası kendi yemeğimden fedakarlık edip onların karnını doyurmaya geleceğim. Sonra fırsat buldukça bakımlarını yapacağım. Yavrular her ne kadar gözleri açılmamış olsa da insanların ya da yakınındaki canlıların hislerini hissedebilecek varlıklar. Elimize aldığımızda anne sıcaklığını hissediyorlar. Sanki anneleriyle berabermiş gibi sokuluyorlar."Yavruların kendilerini idare edebilecek duruma gelmeleri için yaklaşık 1,5 ay zamana ihtiyacı olduğunu belirten Yarcı, bu süre zarfında yavrulara evde bakacağını dile getirdi.- "Tek isteğimiz bu yavruları ölüme terk eden kişinin bulunup hak ettiği cezayı alması"Gürol Demirci de köpekleri çöpte gördüklerinde içlerinin sızladığını anlattı.Yavrulara barınakta bakmanın çok güç olduğuna işaret eden Demirci, "İki saatte bir sütle beslenmesi gerekiyor. Ne yapacağımızı düşünürken Ahmet arkadaşımız 'ben evde bakabilirim' dedi. Onları yaşatıp büyütmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.Kimseden bir beklentilerinin olmadığına değinen Demirci, "Müdürümüze durumu anlattığımızda sağ olsunlar izin verdiler. Belediye Başkanımız ve Veteriner İşleri Müdürümüz yavruların tüm ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söylediler. Bizim tek isteğimiz bu yavruları sokağa ölüme terk eden kişinin bulunup hak ettiği cezayı alması." dedi.Demirci, yavruları özlediğinde Yarcı'nın evine giderek yavruları sevdiğini sözlerine ekledi.