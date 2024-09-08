Yeni eğitim dönemi öncesi sahiller doldu
Hava sıcaklığının 34 dereceye ulaştığı Antalya'da, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesi sahiller doldu. Meteoroloji'nin verilerine göre sıcak ve güneşli havanın gelecek hafta da devam etmesi bekleniyor.
Antalya'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.
Havanın 34 derece, nem oranının ise yüzde 70'e kadar ulaştığı kentte sıcak havadan bunalanlar, soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı.
Sahile gelenlerin bir bölümü kumsalda güneşlenirken, bir bölümü ise sıcaklığı 31 derece olan denize girdi. Yarın başlayacak 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde sahillerde çocukların sayısının fazla olduğu görüldü.