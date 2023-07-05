HAZİRAN AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI

TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38.21, bir önceki aya göre ise yüzde 3.92yükseldi. 6 aylık enflasyon yüzde 19.77 olurken 12 ortalamalara göre enflasyon yüzde 59.95 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 39.54, aylık enflasyon ise yüzde 0.04 olarak açıklanmıştı.

MEMUR MAAŞ ZAMMI DÜZENLEMESİ MECLİS'TE!

AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı. Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti.