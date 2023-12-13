Yeni evde bakım maaşı yatan iller 13 Aralık 2023: Evde bakım maaşı parası ne kadar ve ne zaman hesaba yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

Yeni evde bakım maaşı yatan iller 13 Aralık 2023: Evde bakım maaşı parası ne kadar ve ne zaman hesaba yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

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Evde bakım ödemeleri yeniden gündeme geldi. Evde bakım maaşının güncel tutarı ve yatırılan iller listesi merak ediliyor. Peki, yeni evde bakım maaşları ne kadar oldu? İşte 12 Aralık Salı güncel evde bakım maaşı yatan iller listesi ile konuyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...