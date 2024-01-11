Haberler Ekonomi Merak Edilenler Yeni evde bakım maaşı yatan iller listesi Ocak 2024: Evde bakım maaşı ne zaman hesaba yatacak ve ne kadar oldu? - Merak Edilenler Haberleri

Evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Ocak ayının ortalarına gelinmesiyle evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi araştırmaları başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen yardım ödemesinin ne kadar olduğu ve güncel maaşların yattığı illerin listesini sizler için haberimizde bir araya getirdik. İşte Ocak ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi... Habertürk Giriş: 11.01.2024 - 21:15 Güncelleme: 11.01.2024 - 21:15 facebook

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Evde bakım ödemeleri ocak ayında yeniden gündeme geldi. Evde bakım maaşının güncel tutarı ve yatırılan iller listesi merak ediliyor. Peki, yeni evde bakım maaşları ne kadar oldu? İşte Ocak ayı güncel evde bakım maaşı yatan iller listesi ile konuyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...

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2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL? Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım mmaşı ödemeleri memur zammı oranında artış yaşandı. Memur maaşlarına gelen yüzde 49,25 oranındaki zamevde bakım maaşı ödemelerine de yansıdı. Ocak memur zammı ile Ocak ile Haziran ayları arasında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 5 bin 98 TL'den 7 bin 609 TL'ye yükseldi. ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? Evde bakım maaşı her ayın 11 ile 15'i arasında hesaplara yatırılıyor. Ocak ayı zamlı evde bakım maaşı ödemelerinin de 11-15 Ocak tarihleri arasında yatması bekleniyor.