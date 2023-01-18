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TOKİ Orta Gelirliye Konut Kredisi faiz oranları ve geri ödeme planı

Yeni Evim Projesi başvurularının başlamasının ardından gözler, TOKİ Orta Gelirliye Konut Kredisi faiz oranları ve geri ödeme planına çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından geliştirilen Yeni Evim konut kredisi ödeme planı başvuruda bulunmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. İşte, 2023 Yeni Evim projesi ödeme planı ve faiz oranları detayları...

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  • YENİ EVİM PROJESİ KREDİSİ ÖDEME PLANI | 2023 TOKİ Orta Gelirliye Konut Kredisi faiz oranları ve geri ödeme planı: 0,69 faizli konut kredisi hesaplaması nasıl yapılır?

    TOKİ Orta Gelirliye Konut Kredisi faiz oranları ve geri ödeme planı, Yeni Evim Projesi başvurularının 16 Ocak itibarıyla başlamasının ardından gündeme geldi. Yeni Evim Projesi, orta gelirli vatandaşlara düşük faizli krediyle ev sahibi olma imkanı sağlıyor. Orta gelirliye konut projesi başvuru şartları ve tarihleri Bakan Murat Kurum ve Bakan Nureddin Nebati tarafından açıklanmıştı. İşte, 2023 Yeni Evim konut kredisi geri ödeme planı ve faiz oranları...
  • YENİ EVİM PROJESİ KREDİSİ ÖDEME PLANI | 2023 TOKİ Orta Gelirliye Konut Kredisi faiz oranları ve geri ödeme planı: 0,69 faizli konut kredisi hesaplaması nasıl yapılır?

    KONUT KREDİSİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Ziraat Bankası’nın “konut kredisi hesaplama” bölümüne girebilir buradan farklı seçeneklerden sadece konut kredisi olanı seçebilir, ardından çekmek istediğiniz kredi tutarını girebilir, kullanmak istediğiniz vade sayısını işaretleyebilir ve son olarak da faiz oranını seçerek kredinizi hesaplayabilirsiniz. Haberin devamında 500 bin TL, 1 milyon TL, 750 bin TL ve 2 milyon TL'nin aylık tutarlarını bulabilirsiniz...
  • YENİ EVİM PROJESİ KREDİSİ ÖDEME PLANI | 2023 TOKİ Orta Gelirliye Konut Kredisi faiz oranları ve geri ödeme planı: 0,69 faizli konut kredisi hesaplaması nasıl yapılır?

    KONUT KREDİSİ HESAPLAMA 0.69 15 YIL

    500.000 TL 15 yıl vadeli konut kredisini %0,69 faiz oran ile aylık taksit 4.859,43 TL, toplam geri ödeme 874.697,78 TL.

    750.000 TL 15 yıl vadeli konut kredisini %0,69 faiz oranı ile aylık taksit 7.289,15 TL, toplam geri ödeme 1.312.046,67 TL.
  • YENİ EVİM PROJESİ KREDİSİ ÖDEME PLANI | 2023 TOKİ Orta Gelirliye Konut Kredisi faiz oranları ve geri ödeme planı: 0,69 faizli konut kredisi hesaplaması nasıl yapılır?

    1.000.000 TL 15 yıl vadeli konut kredisini %0,69 faiz oranı ile aylık taksit 9.718,86 TL toplam geri ödeme 1.749.395,57 TL.

    2.000.000 15 yıl vadeli konut kredisini %0,69 faiz oranı ile aylık taksit 19.437,73 TL toplam geri ödeme 3.498.791,13 TL
  • YENİ EVİM PROJESİ KREDİSİ ÖDEME PLANI | 2023 TOKİ Orta Gelirliye Konut Kredisi faiz oranları ve geri ödeme planı: 0,69 faizli konut kredisi hesaplaması nasıl yapılır?

    KAMPANYA ŞARTLARI NELER OLACAK?

    Hanedeki eşlerin üstünde konut olmayacak.

    5 yıl boyunca satılamayacak.

    Son 1 yıl içinde konut satmamış olacak.

    1 yıl ikamet şartı olacak.
  • YENİ EVİM PROJESİ KREDİSİ ÖDEME PLANI | 2023 TOKİ Orta Gelirliye Konut Kredisi faiz oranları ve geri ödeme planı: 0,69 faizli konut kredisi hesaplaması nasıl yapılır?

    DÜŞÜK FAİZ, UZUN VADE, KOLAY ÖDEME

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortak çalışması sonucu ortaya çıkan “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim” kampanyasıyla, 81 ilimizde, ilk kez ev sahibi olmak isteyen orta gelirli vatandaşlarımız için konut ve finans sektörü, devletimizin desteğiyle bir araya geliyor.
  • YENİ EVİM PROJESİ KREDİSİ ÖDEME PLANI | 2023 TOKİ Orta Gelirliye Konut Kredisi faiz oranları ve geri ödeme planı: 0,69 faizli konut kredisi hesaplaması nasıl yapılır?

    İlk evini alacak vatandaşlarımız piyasa koşullarına göre çok daha uygun vade yapısı, ilk 3 yıl devlet katkısıyla ödeme kolaylığı ve kredi vadesi boyunca hanehalkı geliriyle uyumlu ödeme imkanlarıyla huzurlu ve güvenli yuvalarına kavuşuyor.
  • YENİ EVİM PROJESİ KREDİSİ ÖDEME PLANI | 2023 TOKİ Orta Gelirliye Konut Kredisi faiz oranları ve geri ödeme planı: 0,69 faizli konut kredisi hesaplaması nasıl yapılır?

    ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

    Asgari peşinat oranı yüzde 10, azami vade 15 sene olacak. Kredi faizi/kar payı yüzde 0.69’dan başlayacak. Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek. İlk 3 yıl aylık taksitlerin bir kısmını geri ödeme şartıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı üstlenecek. İlk 3 sene için taksit tutarları aşağıya çekilmiş olacak.
  • YENİ EVİM PROJESİ KREDİSİ ÖDEME PLANI | 2023 TOKİ Orta Gelirliye Konut Kredisi faiz oranları ve geri ödeme planı: 0,69 faizli konut kredisi hesaplaması nasıl yapılır?

    Kampanyadan 1. bölgede maksimum geliri 80 bin TL, 2. bölgede 65 bin TL ve 3 bölgede 45 bin TL'ye ulaşanlar yararlanabilecek.

    ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN
  • YENİ EVİM PROJESİ KREDİSİ ÖDEME PLANI | 2023 TOKİ Orta Gelirliye Konut Kredisi faiz oranları ve geri ödeme planı: 0,69 faizli konut kredisi hesaplaması nasıl yapılır?

    ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI ÖDEME PLANI

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati projedeki örnek ödeme planını anlattı. 

    Buna göre 1 milyon TL kredi kullanıldığı varsayılırsa,

    Vatandaşlar ilk yıl yüzde 0.69 ile 4 bin 410 TL taksit ödeyecek.

    İkinci yılda taksit 5 bin 400 TL olacak

    Üçüncü yılda taksitler 6 bin 480 TL'ye yükselecek

    4. yılda taksitler 10 bin 315 TL'ye çıkacak.

    Ödemeler son 8 yılda 12 bin 697 TL olacak.

    Vade sonunda toplam ödeme tutarı 1 milyon 909 bin 570 TL'ye ulaşacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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