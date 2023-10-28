Haberler Gündem Yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi! Evlilik kredisi başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır, yaş sınırı olacak mı?

Yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi! Evlilik kredisi başvuru şartları neler? Yeni evlilikleri teşvik etmek amacıyla verilmesi planlanan 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız." ifadelerini kullanmıştı. Yapılan bu açıklama, "Evlilik kredisi başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır, yaş sınırı olacak mı?" sorularını gündeme getirdi. İşte evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihleri hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı... Habertürk Giriş: 28.10.2023 - 00:56 Güncelleme: 28.10.2023 - 00:56 facebook

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Faizsiz evlilik kredisine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Yeni evlenecek çiftlere verilmesi amaçlanan evlilik kredisinin, 24 ay geri ödemesiz 48 ay vade ile verilmesi planlanıyor. Peki, Evlilik kredisi başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır, yaş sınırı olacak mı?" İşte faizsiz evlilik kredisi başvuru detayları...

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA Cumhurbaşkanı Erdoğan evlilik kredisine illşkin, "Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık. Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız. Öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve sonrasında yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız." ifadelerini kullandı.