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        Haberler Gündem Yeni evlenecek çiftlere müjde! 2023 Faizsiz evlilik kredisi şartları neler, başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak ve yaş sınırı olacak mı?

        Yeni evlenecek çiftlere müjde! Evlilik kredisi başvuru şartları belli oldu mu?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim beyannamesi kapsamında evlenecek olan çiftler için 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi verileceğini duyurmuştu. Konuyla ilgili merak edilen, "2023 Evlilik kredisi şartları neler, başvurular başladı mı, ne zaman başlayacak?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2023 - 10:18
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim beyannamesi kapsamında yaptığı: "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz." açıklamasının ardından vatandaşlar arama motorlarında: “2023 Evlilik kredisi şartları neler, başvurular başladı mı, ne zaman başlayacak?" sorularının yanıtlarını aramaya başladı. İşte detaylar...

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        EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 150 bin TL'lik evlilik kredisi hakkında; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

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        Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir." demişti.

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        FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

        "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

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        FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, YAŞ SINIRI VAR MI?

        Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, vade sayısı ve tarihleri ile ilgili detaylar hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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        VADESİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti seçim beyannamesinde açıklanan evlilik kredisi başvuru tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili duyuru geldiğinde haberimizin içeriği güncellenecektir.

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        125 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ VE TAKSİTLERİ NASIL OLACAK?

        125 bin TL evlilik desteği toplamda 72 aya yayılan bir ödeme planıyla uygulanacak. 48 ayda belirtilen ana para olarak ödenecek ve ilk 24 ay yani iki yıl herhangi bir taksit ödemesi yapılmayacak.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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