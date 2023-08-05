Haberler Gündem Yeni evlenecek çiftlere müjde! 2023 Faizsiz evlilik kredisi şartları neler, başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak ve yaş sınırı var mı?

Yeni evlenecek çiftlere müjde! Evlilik kredisi başvuru şartları belli oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim beyannamesi kapsamında evlenecek olan çiftler için 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi verileceğini duyurmuştu. Konuyla ilgili merak edilen, "2023 Evlilik kredisi şartları neler, başvurular başladı mı, ne zaman başlayacak?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz. Habertürk Giriş: 05.08.2023 - 00:20 Güncelleme: 05.08.2023 - 00:20 facebook

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim beyannamesi kapsamında yaptığı: "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz." açıklamasının ardından vatandaşlar arama motorlarında: “2023 Evlilik kredisi şartları neler, başvurular başladı mı, ne zaman başlayacak?" sorularının yanıtlarını aramaya başladı. İşte detaylar...

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EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK? Cumhurbaşkanı Erdoğan 150 bin TL'lik evlilik kredisi hakkında; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.