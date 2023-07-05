Faizsiz evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihine ilişkin detaylar gündemi meşgul etmeye devam ediyor. AK Parti Seçim Beyannamesi kapsamında yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL evlilik kredisi verileceği açıklanmıştı. Peki, "Faizsiz evlilik kredisi şartları neler, başvurular ne zaman başlıyor, yaş sınırı var mı?" İşte konuya ilişkin detaylar...