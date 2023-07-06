Yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisi fırsatı! Evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL değerinde faizsiz evlilik kredisi verileceğini duyurmuştu. Yapılan açıklamanın ardından faizsiz evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Evlilik kredisinin kaynağı kurulacak olan Aile ve Gençlik Bankası'ndan sağlanacağı belirtildi. İşte 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru detayları ve yaş sınırına ilişkin tüm merak edilenler... HT Giriş: 06.07.2023 - 00:18 Güncelleme: 06.07.2023 - 00:18 facebook

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Faizsiz evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihine ilişkin detaylar gündemi meşgul etmeye devam ediyor. AK Parti Seçim Beyannamesi kapsamında yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL evlilik kredisi verileceği açıklanmıştı. Peki, "Faizsiz evlilik kredisi şartları neler, başvurular ne zaman başlıyor, yaş sınırı var mı?" İşte konuya ilişkin detaylar...

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EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim beyannamesinde; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.