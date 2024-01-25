Yeni evli çiftlere 150 bin TL evlilik kredisi ne zaman çıkacak? Evlilik kredisinde iller ve bölgeler belli oldu! - Merak Edilenler Haberleri

Yeni evli çiftlere 150 bin TL evlilik kredisi ne zaman çıkacak? Evlilik kredisinde iller ve bölgeler belli oldu! - Merak Edilenler Haberleri

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Evlilik kredisi ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. 2 yıl geri ödemesiz kredi verilmesine ilişkin 'Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi', TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu tarafından kabul edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konu hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Peki, Faizsiz evlilik kredi başvuru nasıl yapılır, şartları ne, yaş sınırı var mı? İşte evlilik kredisi ile ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...