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ABD merkezli otomotiv üreticisi Ford, B segment modeli Fiesta'nın makyajlı versiyonunu Türkiye'de satışa sundu.

Style, Titanium ve ST isimli üç farklı donanım seçeneği ile satışa sunulan otomobilde, hibrit motor seçeneği de yer alıyor.



Yenilenen Fiesta hakkında açıklamalarda bulunan Ford Türkiye İş Birimi Lideri Özgür Yücetürk, "Ford Fiesta üretildiği dönemden itibaren her zaman daha fazla stil, daha fazla teknoloji ve daha çok eğlence sunarak nesiller boyu sürücülerini memnun etti. Şimdi makyajlanan yeni Ford Fiesta tasarımı ve yenilikleri ile öne çıkıyor. EcoBoost hibrit motorun performansı da Fiesta tutkunlarını çevre dostu, akıllı ve sürdürülebilir bir geleceğe çağırıyor" diye konuştu.

TASARIMI GÜNCELLENDİ

Makyajlı Fiesta’ya önden bakıldığında ön tampon tasarımının değiştiği, bununla beraber ön ızgara tasarımının tamamen yenilendiği, daha büyük ve belirgin hale geldiği görülüyor. Ortasında konumlanan Ford’un 'mavi oval' amblemi ise, siyah görünümlü ön ızgarayı tamamlıyor.

Fiesta’nın yenilikleri arasında standart LED ön farlar ile opsiyonel olarak sunulan uzun farlarda yansıma önleme özelliğine sahip Matrix LED teknolojili ön farlar yer alıyor.



Aracın arka tarafında ise yer alan yatay arka farlar, Ford Fiesta’nın yeni tasarım öğelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

KAPUTUNUN ALTINDAKİ MOTOR DONANIMA GÖRE DEĞİŞİYOR

Otomobilin kaputunun altındaki güç üniteleri ise donanıma göre farklılık gösteriyor.

Style versiyonda 1.1 litre 75 PS güç üreten motor 5 ileri manuel şanzıman ile birlikte sunuluyor. Titanium donanım paketinde ise, 1.0 litre 125 PS güç üreten Ecoboost hibrit motor, 7 ileri otomatik şanzımanla alınabilirken, ST donanım paketinde ise 1.5 litrelik 200 PS güç üreten benzinli motor 6 ileri manuel şanzımanla alınabiliyor.

Yapılan açıklamaya göre, ilk etapta Style donanım versiyonu ile yollara çıkacak makyajlı Fiesta, yıl içerisinde ise Titanium ve ST donanım paketlerine de kavuşacak.

Makyajlı Fiesta'nın başlangıç fiyatı ise 426 bin 500 TL şeklinde açıklandı.