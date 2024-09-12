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        Haberler Sağlık Yeni geliştirilen giyilebilir cihazla 5 aylık bebeklerin sosyal durumları algılayabildiği belirlendi | Sağlık Haberleri

        Yeni geliştirilen giyilebilir cihazla 5 aylık bebeklerin sosyal durumları algılayabildiği belirlendi

        İngiltere'de yapılan araştırmada, yeni geliştirilen giyilebilir cihazla yapılan testte, 5 aylık bebeklerin çevrelerinde gelişen sosyal durumları algılayabildiği ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 10:22 Güncelleme: 12.09.2024 - 10:22
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        5 aylık bebeklerin sosyal durumları algılayabildiği belirlendi
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        University College London (UCL) ve Birkbeck Üniversitesi bünyesinde yapılan araştırmada, yeni geliştirilen bir giyilebilir cihazla ışık dalgaları kullanılarak bebeklerin beynindeki aktiviteler incelendi. Araştırmada, başlık şeklindeki giyilebilir cihaz, 5-7 aylık 16 bebek üzerinde test edildi.

        Başlarına cihaz giydirilerek ebeveynlerinin kucağına oturtulan bebeklere "sosyal bir olayı" yansıtmak için tekerleme söyleyen aktörlerin bulunduğu videolar izletildi. Ayrıca bebeklere "sosyallik barındırmayan bir olayı" göstermek için rampadan aşağı yuvarlanan hareketli oyuncakları içeren videolar seyrettirildi.

        İki senaryo arasında beyin aktivitesindeki farklılıkların gözlemlendiği araştırmada, beynin duyguları işleyen bir bölgesi olan prefrontal kortekste sosyal uyaranlara yanıt olarak "beklenmedik" aktivite görüldü. Bu aktivitenin bebeklerin sosyal durumları algılayabildiğini gösterdiği ifade edildi.

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        Cihazın beynin farklı bölgeleri arasındaki bağlantıları haritalandırmaya yardımcı olabileceği belirtilen araştırmada, bunun otizm, disleksi ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi hastalıklara ışık tutabileceği aktarıldı.

        Araştırmada, elde edilen verilerin, işitme, görme ve bilişsel işlem gibi beyin işlevlerinin, geleneksel beyin görüntüleme cihazları dışında "bugüne kadarki en eksiksiz resmini" sunduğu belirtildi.

        UCL Medikal Fizik ve Biyomedikal Mühendisliği'nden çalışmanın yazarlarından Dr. Liam Collins-Jones, yaptığı açıklamada, "Yeni yöntem, kafa derisinin altında kalan tüm dış beyin yüzeyinde neler olup bittiğini gözlemlememizi sağlıyor. Bu ileriye doğru atılmış büyük bir adım. Farklı bölgeler arasındaki etkileşimleri tespit etme ve daha önce bakmayı bilmediğimiz bölgelerdeki aktiviteyi saptama olanaklarının önünü açıyor" ifadelerini kullandı.

        Collins-Jones, bunun, bebek beyninin çevresiyle etkileşime nasıl girdiği konusundaki anlayışı geliştirebileceği, bunun da yaşamın erken dönemlerinde nöroçeşitliliğe sahip çocuklar için verilecek desteğin optimize edilmesine katkı sağlayabileceğini kaydetti.

        Birkbeck Üniversitesinden çalışma ekibinden Profesör Emily Jones ise bu çalışmada geliştirilen ve test edilen teknolojinin daha önce MR tarayıcının sınırları dışında gözlemlenemeyen beyin süreçlerinin daha iyi anlaşılması yönünde bir adım olduğunu vurguladı.

        Araştırma bulguları Imaging Neuroscience dergisinde yayımlandı.

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