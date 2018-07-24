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Chelsea ile anlaşma sağlanmasının ardından Comolli, başarılı stoperin menaceriyle görüşmelere başladı. Zouma’ya Premier Lig’den de teklifler var. Ancak geçtiğimiz sezon Stoke ile ligden düşme üzüntüsü yaşayan Fransız savunmacı, bu kez üst sıralar için mücadele veren bir takımda oynamak istiyor. Bu nedenle Fenerbahçe’yi iyi bir alternatif olarak görüyor.