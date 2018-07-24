FENER'İN TRANSFERİNİ BENFİCA AÇIKLADI
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Benfica, Fenerbahçe'yi tanıttığı haberde sürpriz bir isme yer verdi.
Benfica'nın resmi sitesinde Fenerbahçe'nin tanıtıldığı haberde Andre Ayew'den takımın yeni transferi olarak bahsedildi. Takım kadrosunun verildiği bölümde de hücum oyuncuları arasında Ayew'in de ismi yer aldı. Geçtiğimiz sezonu Swansea City'de geçiren Ganalı oyuncunun ismi bir süredir temsilcimiz ile anılıyordu.
AYEW'DE MUTLU SON YAKIN
Sarı-Lacivertliler, Ganalı futbolcunun kiralanması için Swansea ile anlaşma sağlamıştı. Ancak Yannick Bolasie’de yaşanacak gelişmeler beklendi. Bolasie’nin eşinin İngiltere’den ayrılmak istememesi nedeniyle bu transfer askıya alındı.
Comolli, tamamen Ayew’e yoğunlaştı. Swansea’nin ardından 28 yaşındaki futbolcuyla el sıkışıldı ve imza aşamasına gelindi. Resmi açıklamanın bu hafta yapılması bekleniyor.
Kanatlarda görev yapan Ayew, geçtiğimiz sezon forvette oynamıştı. Golcü transferinin yetişmemesi halinde, Benfica karşısında Fener’in forveti Ganalı oyuncu olabilir.
GAMEİRO'DA BÜYÜK SAVAŞ
Comolli de Cocu da Kevin Gameiro’nun transferini çok istiyor. Atletico Madrid’in gözden çıkarttığı Fransız forvet, takımdan ayrı çalışıyordu. Ancak Simeone, önceki günkü idmanla birlikte oyuncuyu yeniden A takıma aldı. Buna rağmen Gameiro’nun gönderilmesi kesin gibi.
31 yaşındaki forvetin tek talibi Fenerbahçe değil. Valencia da bu transferi bitirmek için elinden geleni yapıyor.
İspanyol medyasına göre Gameiro, bu iki takımdan birine imza atacak. Finansal Fair-Play kısıtlaması olmayan Valencia, ekonomik anlamda daha rahat. Ancak Fenerbahçe de Gameiro için tüm şartları zorluyor.
ENES İÇİN YOĞUN MESAİ
Villarreal, 21 yaşındaki futbolcuyu kiralık göndermeye sıcak bakıyor. Ancak La Liga’dan da birçok teklif var. Villarreal Yönetimi’nin, oyuncuyu daha kolay takip edebilmek adına önceliği İspanyol takımlarına verdiği kaydedildi.
Fenerbahçe ise hem Şampiyonlar Ligi kozunu kullanıp hem de Cocu’yla birlikte gençlere yapılan yatırımları Villarreal’e anlatarak ikna etmeye çalışacak. Enes’in Sarı- Lacivertliler’e yeşil ışık yakması da önemli bir artı. Comolli, bu transferi hızlı bir şekilde bitirmek için yoğun mesai harcıyor.
MENDES'İN ÖNERİSİ SANCHES
Renato Sanches, henüz 18 yaşında olmasına rağmen EURO 2016’yı kazanan Portekiz’in yıldızıydı. Turnuva sonrası 35 milyon Euro’ya Bayern Münih’in yolunu tuttu ama bir türlü bekleneni veremedi.
Geçtiğimiz sezon Swansea’ye kiralanan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için bu macera da iyi geçmedi. Sanches’in dünyaca ünlü menaceri Jorge Mendes, oyuncusunu yeniden parlatmak için kolları sıvadı. Mendes’in Sanches’i kiralık olarak birçok kulübe önerdiği ve bu takımlardan birinin de Fenerbahçe olduğu öne sürüldü.
CHELSEA TAMAM SIRA ZOUMA'DA
Fenerbahçe’nin Kurt Zouma için Chelsea ile yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlandı. Sarri’nin takımda düşünmediği Fransız stoper, İngiliz ekibinin Avustralya kampına götürülmedi. Zouma’dan, gelen teklifleri değerlendirmesi istendi.
Chelsea ile anlaşma sağlanmasının ardından Comolli, başarılı stoperin menaceriyle görüşmelere başladı. Zouma’ya Premier Lig’den de teklifler var. Ancak geçtiğimiz sezon Stoke ile ligden düşme üzüntüsü yaşayan Fransız savunmacı, bu kez üst sıralar için mücadele veren bir takımda oynamak istiyor. Bu nedenle Fenerbahçe’yi iyi bir alternatif olarak görüyor.
ALCACER HER AN BİTEBİLİR
Barcelona, golcü oyuncusunu kiralık listesine koydu. İspanyol deviyle yakın ilişkileri bulunan Ali Koç, futbolcuyla anlaşılması halinde kolaylık sağlanacağı sözünü aldı. Comolli’nin, Paco Alcacer ve menaceriyle yaptığı görüşmeler de olumlu ilerliyor.
Öncelik Gameiro ve Enes’te olduğu için, 24 yaşındaki oyuncunun transferi ağırdan alınıyordu. Ancak çalışmaların hızlanması sonrası, Gameiro ve Enes’te beklenen gelişme sağlanmazsa Paco’yu Fenerbahçeli yapmak için kollar sıvanacak. (Fanatik)
JANSSEN FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR
7 Ağustos’ta Benfica ile Şampiyonlar Ligi 3.ön eleme turunda karşılaşacak Fenerbahçe’de, forvet transferi belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe’nin kapısını çalacağı ilk isim, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda yer alan Vincent Janssen.
Hollandalı oyuncuyu kadrosuna katmak için kiralama veya satın alma formüllerini masaya yatıran Fenerbahçe’nin bu transferde en büyük kozu, Janssen’in Fenerbahçe’ye gelmeyi istiyor olması. (Sabah)
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