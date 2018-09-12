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Yeni havalimanının tanıtımı için yarışacaklar

İstanbul Yeni Havalimanı’nda 20-23 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde bugüne kadar dünyada eşi benzeri görülmemiş bir yarışa ev sahipliği yapması için çalışılıyor

12.09.2018 - 09:48 | Güncelleme:

Formula-1 aracı, SoloTürk ve THY uçağı, hızlı spor otomobiller, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun kullanacağı Kawasaki H2R model motosikletin aynı anda yarışması için çalışma yapılıyor. Çok sayıda yabancı gazetecinin de izleyeceği yarış planlandığı gibi gerçekleşirse Türkiye ve İstanbul Yeni Havalimanı’nın dünyaya tanıtımına da önemli katkı sağlayacak.

İlk etabı 29 Ekim’de açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı, dünyanın izleyeceği bir yarışa da ev sahipliği yapması planlanıyor. Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında ziyaretçilerini 20-23 Eylül tarihlerinde İstanbul Yeni Havalimanı’nda karşılayacak.

Festivalde birçok etkinlik yapılacak. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Kenan Sofuoğlu dev bir yarış için çalışıyor. Yarış gerçekleşmesi halinde Türkiye’nin ve İstanbul Yeni Havalimanı’nın dünyaya tanıtımına da büyük katkı sağlanacak. İstanbul Yeni Havalimanı’nda, sayısız motosiklet şampiyonluğu bulunan Sofuoğlu’nun kullanacağı motosiklet, Formula-1 aracı, hızlı spor otomobiller, SoloTürk ve THY uçağı ile aynı anda yarışması planlanıyor.

“TÜRKİYE'NİN DÜNYADA REKLAMI OLACAK"

Festvial için büyük bir çalışma içinde olan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, “Festivalin açılışında büyük sürprizlerimiz olacak. Bunlardan bir tanesi dünyanın en hızlı süper arabaları burada yer alacak.Türkiye’nin bütün dünyada reklamı olacak” dedi.

 

“DÜNYADA HİÇ YAPILMAMIŞ BİR YARIŞ"

Pistlerde bu sefer yarışacağı rakibi motosiklet yerine uçaklar ile Formula-1 aracı olması planlanan Sofuoğlu, yarış ile ilgili DHA’ya konuştu. Festivalde dünyada hiç yapılmamış bir yarış yapmaya karar verdiklerini dile getiren Sofuoğlu, ”Selçuk Bey bize böyle bir davet verdi. Red Bull’un Formula-1 aracını ve birkaç tane de hızlı spor otomobiller getirtiyoruz. Türk Hava Yolları ve Türk yıldızları ile de görüşmeler yapılıyor. Festivalden önce çekimler yapma kararımız var. Netleştirmedik ama çok büyük bir hazırlık yapıyoruz. Dünyada hiç yapılmamış bir yarış” dedi ve ekledi:

”Dünyanın en hızlı araçlarına start aldıracağız. 400 km hıza ulaşan motosiklet aynı anda bir Formula-1 arabası, bir SoloTürk
ve THY uçağı, spor otomobiller, Tesla'nın bir otomobilinin olduğu bir yarışa hazırlanıyoruz. Tam netleştirmedik. Ben 400 km hıza ulaşan motosikleti kullacağım. Beş dünya şampiyonu olarak motosikletin üzerinde olmam daha doğrudur diye motosikleti tercih ettim.”

“AMAÇ TÜRKİYE'NİN VE HAVALİMANININ REKLAMINI YAPMAK"

Yarışın gerçekleşmesi halinde Teknofest’te gençlerin ilgisini çekecek güzel bir organizasyon olacağını ifade eden motosiklet dünyasının efsanevi ismi Sofuoğlu, “Türkiye’nin ismini, yeni havalimanın güzel bir reklamını yapmak için büyük bir organizasyon. Tabii Formula-1 aracını geçebilir mi esasında beygir rakamlarına göre bu mümkün değil ama tabii onemli olan yarışı kazanmak değil, Teknofest’te gençlerin ilgisini çekecek güzel bir organizasyon ve Türkiye’nin ismini, yeni havalimanın güzel bir reklamını yapmak için büyük bir organizasyon” diye konuştu.

“DENEMELER YAPACAĞIZ"

Yarışla ilgili denemeler yapacaklarını belirten Kenan Sofuoğlu, ”Herkes birbirinin rakibi olacak. Formula-1 aracı, SoloTürk, motosiklet mümkün mü değil mi henüz bilmiyoruz. Bununla alakalı biraz denemeler yapacağız. Tabii ki bunların güçleri birbirleriyle hiç alakalı değil. Bunun için nasıl bir yariş yapılır bunun planlarını yapıyoruz. Daha once denenmemiş bir yarışa hazırlık yapıyoruz. Ben de merak ediyorum Formula-1 aracına göre uçaklara göre ne kadar hızlıyız” diye konuştu.

 

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