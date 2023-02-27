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Haberler Otomobil Yeni Hyundai i10 görücüye çıktı
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İzmitli i10 görünüm tazeledi

Hyundai'nin İzmit'teki fabrikasında üreterek birçok pazara ihraç ettiği i10 makyaj operasyonu geçirdi. Tasarım güncellemesine tabi tutulan otomobil, makyaj ile birlikte Hyundai'nin sportif donanım paketi N Line'a kavuştu. Yapılan açıklamaya göre, makyajlı i10'nun üretimine Nisan ayında İzmit'te başlanacak

Yeni Hyundai i10 görücüye çıktı
HABERTURK.COM

Koreli otomobil üreticisi Hyundai, Türkiye'de üreterek ihraç ettiği i10 modelini yeniledi.

Makyaj operasyonu geçiren i10, hem içeride hem de dışarıda birkaç tasarım güncellemesine tabi tutuldu.

Otomobilin far ve ızgara tasarımları değişirken, arkada da yeni bir LED stop grubu kullanılmaya başlandı. Arka LED kombine farların, yatay bagaj kapağı çizgisinde bir "H" simgesi oluşturması da dikkat çekiyor.

N LINE İLE ALINABİLECEK

Otomobilin iç mekanındaysa mavi renkli ambiyans aydınlatmalar kullanıcılara sunulurken, mor renkli detayların olduğu yeni bir donanım paketi de seriye eklendi.

Öte yandan, makyaj operasyonu ile birlikte Hyundai'nin sportif donanım paketi N Line da i10'da sunulmaya başlandı.

i10 N Line'da sportif difüzöre sahip tamponlar, marşpiyeler ve içerideki kırmızı dokunuşlarla motor sporlarından ilham alan tasarım öğeleri yer alıyor.

i10'da standart olarak 4.2 inç LCD gösterge, 8 inç multimedya ekranı, önde ve arkada USB tip-C bağlantılar, 4G ağına dayalı ikinci nesil eCall ve Over The Air (OTA) harita güncellemeleri gibi teknolojik donanımlar da yer alıyor.

Araçtaki güvenlik donanımları arasında ise, Önden Çarpışma Önleme Asistanı (FCA), Şerit Takip Asistanı (LFA), Arka Yolcu Uyarısı (ROA) gibi yenilikler bulunuyor.

Yapılan açıklamaya göre, makyajlı i10'nun üretimine Nisan ayında İzmit'te başlanacak.

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