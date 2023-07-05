Emekli ve memur maaşlarında 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranları bekleniyor. Ocak ayı memur zammı ile imam-hatip emekli memur maaşları 10 bin 513 TL'ye yükseltilmişti. Vaiz maaşları ise 12 bin 400 olarak belirlenmişti. Peki, "Temmuz zammıyla imam, vaiz ve müezzin maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?" İşte detaylar...