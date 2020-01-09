Yeni İnci, spor giyim sektörüne giriyor

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Yeni İnci, sporcu atleti, askılı ve kollu sporcu t-shirt’ünden oluşan koleksiyonuyla spor giyime giriş yapıyor. Spor giyimdeki trendler yakından takip edilerek hazırlanan koleksiyon geniş ürün çeşitliliği ile kullanıcılara farklı kombinler yapma fırsatı sunulacak.

Spor yaparken ya da günlük hayatta rahatça kullanılabilecek olan tasarımların yer aldığı spor giyim koleksiyonuyla sektöre iddialı bir giriş yaptıklarını belirten Yeni İnci Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Atakan, “İç giyimin ardından kullanıcılarımızın yoğun isteği ile spor giyim sektörüne girmeye karar verdik. Spor giyim artık sadece sporda değil günlük hayatta da birçok kişi tarafından yoğun olarak tercih ediliyor. Yeni İnci olarak gittikçe büyüyen spor giyim sektöründe biz de güçlü bir marka haline gelmeyi hedefliyoruz. Tabii ki spor giyim üretim açısından oldukça zor bir sektör. Bu nedenle spor giyim alanında ithal ürün fiyatları yüksek ve birçok kişi maalesef satın alamıyor. Biz uygun fiyatlarımızla her kesimden kullanıcının ürünlerimize ulaşmasını sağlamak istiyoruz. Bu yıl 300 bin parçalık spor ürün üretmeyi ve önümüzdeki sene bu sayıyı 400 bine çıkarmayı planlıyoruz. Koleksiyonumuz tayt, sporcu atleti ve sporcu t-shirt’ü başta olmak üzere geniş ürün skalasından oluşuyor. Biz diğer ürün gruplarımızda olduğu gibi spor koleksiyonumuzu da kaliteli ve sağlıklı üretim anlayışımız çerçevesinde kullanıcılarımızın konforunu ve rahatlığını düşünerek özenle hazırladık. Nefes alabilen kumaştan üretilen ürünlerimiz terin ciltten uzaklaşmasını sağlayarak, vücut ısısını ve nemi dengede tutuyor. Esnek ve yumuşak kumaş yapısı sayesinde spor esnasında özgürce hareket etme imkânı sunuyor. Bununla birlikte mikro kumaştan üretilen ürünlerimiz toparlayıcı özelliği ile korse görevi görerek, daha zayıf bir görüntü yaratıyor. Ürünlerimizde renk ve model seçimlerini de büyük bir titizlikle yaptık. Rengârenk birbirinden güzel desenleri şık modellerle buluşturduğumuz koleksiyonumuzla 2020 yılında spor giyimde farklı bir moda algısı da yaratacağımızı düşünüyoruz.” dedi.

ABD'DE E-TİCARET İLE BÜYÜME HEDEFİ

Her yıl yüzde 2,5 oranında Arge’ye yatırım yaparak iç giyim sektöründeki pazar payını büyütmeyi hedefleyen Yeni İnci, önümüzdeki dönemde yalnızca Türkiye’de değil tüm dünyada e-ticaret üzerinden satışı yapmayı planladığını açıkladı.

Bu alanda ilk olarak Amerika’yı hedefleyen marka, yurt dışı yatırımlarıyla global pazarda büyümeyi hedefliyor. Yeni İnci Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Atakan, “Üretim ve satış hacmimizle Türkiye’deki iç giyim piyasasında ilk 3’te yer alıyoruz. Ülkemizde oluşturduğumuz bu konumumuzu ihracat faaliyetlerimizi artırarak yurt dışına da taşıyoruz. Hali hazırda ihracat gerçekleştirdiğimiz lokasyonların haricinde e-ticarete de hız kazandıracağız. Bu alanda özellikle Amerika’yı hedefliyoruz, bölgede e-ticaret yoluyla büyüyeceğiz. Uzun yıllardır talep aldığımız fakat fason üretim istendiği için giriş yapmadığımız Amerika pazarında aktif olarak faaliyet göstereceğiz. Ciddi reklam yatırımlarımız olacak, özellikle büyük beden ihtiyacının yoğun olduğu Amerika pazarında ürün çeşitliğimiz ve kalitemiz ile büyüme hedefindeyiz. Bu yıl Afrika’dan İtalya’ya uzanan ihracat hacmimize Amerika’yı da ekleyerek, yurt dışında büyüme yolculuğumuza farklı bir ivme kazandıracağız.” ifadesinde bulundu.