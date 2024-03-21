Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelen Kabine Toplantısı'nın tarihi ve gündem maddeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Peki, "Yeni Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı bu hafta var mı, gündem maddeleri neler?" İşte Kabine Toplantısı'nın gerçekleşeceği tarih...