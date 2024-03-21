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        Haberler Gündem Yeni Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı bu hafta var mı, gündem maddeleri neler?

        Yeni Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı bu hafta var mı?

        Gündeme dair birçok konunun ele alındığı Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı normal şartlar altında iki haftada bir gerçekleştirilmektedir. Kabine Toplantısı zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle yapılamıyor. Bu kapsamda yeni Kabine Toplantısı'nın tarihi gündemdeki yerini koruyor. İşte yeni Kabine Toplantısı ne zaman sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 19:22 Güncelleme: 21.03.2024 - 19:22
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        Kabine Toplantısı için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelen Kabine Toplantısı'nın tarihi ve gündem maddeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Peki, "Yeni Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı bu hafta var mı, gündem maddeleri neler?" İşte Kabine Toplantısı'nın gerçekleşeceği tarih...

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        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında iki haftada bir gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın 18 Mart günü düzenlemesi bekleniyordu. Hatırlanacağı gibi, kabine son olarak 4 Mart günü bir araya gelmişti. Yeni Kabine Toplantısı'nın 25 Mart tarihinde yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığı takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        KABİNE TOPLANTISI'NIN GÜNDEMİNDE NELER VAR?

        Terörle mücadele, Gazze'deki son durum, 31 Mart yerel seçim faaliyetleri,öğretmen atamaları başta olmak üzere ekonomide birçok çalışmanın sıradaki toplantıda görüşülmesi bekleniyor.

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