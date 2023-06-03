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Yeni kabine toplantısı ne zaman yapılacak? İlk kabine toplantısı tarihi belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam yeni kabineyi açıklamaya hazırlanıyor. Söz konusu durumlşa ilgili olarak en çok merak edilen konulardan biri de yeni kabinenin ilk toplantı tarih. Pazartesi günleri gerçekleştirilen kabine toplantısı, 1 aydan fazla bir süredir yapılmıyordu. İşte, yeni kabinenin ilk toplantısına dair ayrıntılar...

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  • Yeni kabine toplantısı ne zaman yapılacak? İlk kabine toplantısı tarihi açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan...

    Türkiye genelinde hakkında en çok araştırma yapılan yeni kabine ile ilgili araştırmalar devam ediyor. 2023 Türkiye Genel Seçimleri'nin ardından yeni kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacak. Peki, ilk kabine toplantısı ne zaman yapılacak?
  • Yeni kabine toplantısı ne zaman yapılacak? İlk kabine toplantısı tarihi açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan...

    YENİ KABİNE BAKANLAR KURULU BELLİ OLUYOR!

    Mazbatasını alan Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birçok devlet başkanının katılımıyla göreve başlangıç törenini de gerçekleştirdi.

    Yeni Kabine bugün akşam saatlerinde açıklanıyor.

     
  • Yeni kabine toplantısı ne zaman yapılacak? İlk kabine toplantısı tarihi açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan...

    YENİ KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NELER OLACAK?

    Görüşülmesi beklenen son konuların gündemde olması bekleniyor. Taşerona kadro, deprem bölgesi konutlarının yanı sıra seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlili kredisi gibi konuların masada olacağı düşünülüyor.
  • Yeni kabine toplantısı ne zaman yapılacak? İlk kabine toplantısı tarihi açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan...

    İLK KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Bakanlar ile 6 Haziran Salı günü bir araya gelecek. Saat netleşmemekle birlikte önceki toplantılara bakıldığında Kabinenin saat 15.30 gibi bir araya gelmesi bekleniyor.
  • Yeni kabine toplantısı ne zaman yapılacak? İlk kabine toplantısı tarihi açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan...

    SON KABİNE KARARLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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