Türkiye genelinde hakkında en çok araştırma yapılan yeni kabine ile ilgili araştırmalar devam ediyor. 2023 Türkiye Genel Seçimleri'nin ardından yeni kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacak. Peki, ilk kabine toplantısı ne zaman yapılacak?