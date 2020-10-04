Yeni Kaledonya’da bağımsızlık referandumu yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Yeni Kaledonya’da bağımsızlık referandumu yapıldı

Büyük Okyanus'un güneydoğusunda yer alan, Fransa'ya bağlı özerk Yeni Kaledonya'da halk, bağımsızlık oylaması için 2 yıl sonra yeniden sandık başına gitti.

Yeni Kaledonya’da bağımsızlık referandumu yapıldı
AA

Yaklaşık 180 bin seçmenin bulunduğu Ada'da seçmenlere, "Yeni Kaledonya'nın egemenliğini kazanarak tam bağımsız olmasını" isteyip istemedikleri soruldu.

Yerel saatle 18.00’de (TSİ 10.00) sandıklar kapanırken, oy sayma işlemi başladı. Sonuçların kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Gözlemciler, sayımın ilk başlarında "evet" oylarının çoğunlukta olduğunu belirtiyor.

Resmi dili Fransızca olan Ada'da, yerli halk Kanaklar bağımsızlığı savunurken, büyük bir grup da Fransa’ya bağlı özerk bir yer olarak kalmayı istiyor.

Kasım 2018’de düzenlenen bağımsızlık referandumunda, seçmenlerin yüzde 56,4’ü bağımsızlığı reddetmişti.

Referandumda ayrılık taraftarlarının kazanması durumunda 1977’de Cibuti ve 1980'de Vanuatu’dan sonra Yeni Kaledonya da Fransa’dan bağımsızlığını kazanmış olacak.

- Kanaklar nüfusun yüzde 44’ünü oluşturuyor

Fransa Parlamentosunda iki milletvekili ve iki senatör tarafından temsil edilen Yeni Kaledonya, Fransa’dan her yıl 1,3 milyar avro mali destek alıyor.

Fransa’nın 1853'te ilhak ettiği Yeni Kaledonya, bu tarihten itibaren 1946'ya kadar sömürge bölgesi oldu, 2003'e kadar da Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu içerisinde yer aldı. 2003'te gerçekleştirilen anayasa değişikliği sonucu Fransa'ya bağlı özerk bir bölge olarak konumlandırıldı.

Yaklaşık 275 bin nüfuslu ve 18 bin 576 kilometrekare yüzölçümüne sahip Yeni Kaledonya'da yerli halk Kanaklar nüfusun yüzde 44’ünü oluşturuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi! İran'da can kaybı 30 bine yaklaştı!
DÜNYAİran'da can kaybı 30 bine yaklaştı!
Son dakika! Ermenistan Gence'yi vurdu! 3 kişi öldü, 4 kişi yaralı - Haberler
DÜNYAErmenistan Gence'yi vurdu! 3 kişi öldü, 4 kişi yaralı
Son dakika! Beyaz Saray paylaştı! ABD Başkanı Trump'tan haber var: Yakında geri döneceğim - Haberler
DÜNYATrump'tan "yakında döneceğim" mesajı
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde patlama! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
DÜNYASuriye'nin kuzeyindeki Bab'da patlama! 2 kişi ölü
Irak Başbakanı Kazımi açıkladı! 2 bin 500 ABD askeri ülkeden çekildi
DÜNYAIrak'taki 2500 ABD askeri ülkeden çekildi
ABD'li üst düzey yetkiliden, Türkiye'nin Doğu Akdeniz meselesinin çözümünde attığı adımlara övgü
DÜNYAABD'li üst düzey isimden Türkiye'ye övgü
Libya'da Hafter kontrolündeki Sirtede mahsur kalan 2 Türk işçi kurtarıldı
DÜNYASirte'de mahsur kalan 2 Türk işçi kurtarıldı
Aliyev: Magadiz’e Azerbaycan bayrağı dikildi
DÜNYAMagadiz’e Azerbaycan bayrağı dikildi
Trump'ın doktorları: Kritik eşiği atlattı, sağlığı son derece iyi
DÜNYADoktorlardan Trump açıklaması
Son dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok
DÜNYAAliyev: 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X