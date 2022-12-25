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Yeni kategori sigarada İngiltere modeli tartışılıyor

Sigara kullanımı, dünya çapında önlenebilir hastalık ve ölümlerin en baş nedenleri arasında gösteriliyor. Uzmanlar, sigarada kullanımında sağlığa en büyük zararın yakım işlemi sırasında ortaya çıktığını ifade ederken, bu risklerden kaçınmanın tek yolunun ya ‘başlamamak’ ya da ‘bırakmak’ olduğu konusunda fikir birliğine varmış durumda… İngiltere gibi ülkeler ise bağımlılıktan kurtulamayan sigara kullanıcıları için yeni kategori ürünlerin kullanımını destekliyor. BAT Bilimsel Araştırmalar Direktörü Claire Wisbey “Ama bunların hepsi kısa dönemli araştırmalar. Bu araştırmalar ışığında, sadece sigara içenleri alternatif ürünlerle değiştirmeleri için teşvik ediyoruz” dedi.

Yeni kategori sigara vergisinde İngiltere modeli tartışılıyor
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Bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen ve yeni kategori tütün ürünleriyle ilgili bilimsel kanıtlar ve düzenlemelerin masaya yatırıldığı The E-Cigarette Summit UK (Birleşik Krallık
E-Sigara Zirvesi), Londra'daki bir İngiliz tıp derneği olan Royal College of Physicians'ta (RCP) gerçekleştirildi. Etkinlikte dünyanın dört bir yanından gelen araştırmacılar ve akademisyenler, yeni kategori tütün ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini tartışmaya açtı.

ÖLÜMCÜL HASTALIKLARIN ANA NEDENİ

Bilindiği gibi sigara kullanımı, dünya çapında önlenebilir hastalık ve ölümlerin en baş nedenleri arasında yer alıyor. Uzmanlar, özellikle yakılarak tüketilen sigaraların ciddi sağlık riskleri oluşturduğuna dikkat çekerken, bu risklerden kaçınmanın tek yolu ya başlamamak ya da bırakmak olduğunu ısrarla vurguluyorlar. Halihazırda, yeni kategori denilen tütün ürünlerini tüketen yetişkinler, özellikle Türkiye gibi kısıtlamaların olduğu ülkelerde hukuki yollardan bu ürünleri temin edemiyor. İçeriğinde ne olduğu bilinmeyen güvensiz ürünlere yöneliyorlar. Bu durum ise hem insan sağlığına daha yüksek oranda ciddi bir tehdit oluşturuyor, hem de ekonomik açıdan milyonlarca dolarlık vergi kayıplarına yol açıyor.

SIKI KONTROLLER YAPILIYOR

İngiltere başta olmak üzere birçok gelişmiş ülke, konvansiyonel tütün ürünleriyle kıyaslandığında yeni kategori ürünlerin kullanımını sıkı kontroller çerçevesinde destekliyor ve bu şekilde toplum sağlığı üzerindeki sigara bağımlılığının etkilerini azaltmaya çalışıyor.

Londra’da yapılan zirvenin sunumunda da bu noktalara dikkat çekildi ve “Hem düzenleyici makamlar hem de politika yapıcılar nikotin ve yeni kategori ürünlerin toplumdaki rolünü sorguluyor, ancak nihai ortak hedef, sigaranın neden olduğu salgına son vermek olmalıdır. Bunu yapmak için, konuyla ilgili tartışmanın bilimsel kanıtlarla desteklenmesine ve doğru iletişimle aktarılmasına ihtiyaç var” denildi. Zirvede konuşan Roswell Park Kapsamlı Kanser Merkezi Kanser Önleme ve Nüfus Çalışmaları Bölümü Onkoloji Profesörü Maciej L. Goniewicz, yeni kategori ürünlerin, yalnızca halihazırda sigara içen ya da sigarayı bırakmak isteyen yetişkinler için önerildiğinin altını çizdi.

BAĞIMLIĞI AZALTICI ETKİYE SAHİP

Oxford Üniversitesi Tütün Bağımlılığı Profesörü Jamie Hartmann-Boyce ise konuşmasında, “Daha az zararlı bir alternatifse, yeni kategori ürünleri yasaklamak mantıklı değil. Yeni kategori ürünlerin, sigaraya göre daha az zararlı bir alternatif olduğunu düşünüyorum. E-sigara kullanımına izin veren güçlü bir tütün kontrolü iklimine sahip ülkelerde, bunlar en popüler sigarayı bırakma aracı haline geldi ve bağımlılığı azaltmada saptanabilir bir etkiye sahip oldu” dedi. Imperial College London'da Toksikoloji Profesörü Alan Boobis de “E-sigaraları yasaklamak ancak geleneksel sigaralar da yasaklanırsa mantıklı olur. Tütün bağımlılığından kurtulamayanlar için e-sigara, sigaraya göre daha güvenli bir alternatiftir” dedi.

İNGİLTERE’DE KULLANIMI GERİLEDİ

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre İngiltere’de 2011’de 18 yaş üstü nüfusun yüzde 19,8’i sigara içiyordu. Bu rakam 2021'de yüzde 6,5’e gerileyerek yüzde 13,3'e indi. İngiliz Sağlık Bakanlığı verilerine göreyse bu süre içinde elektronik sigara tüketimi 2021'de nüfusun yüzde 4'ünden yüzde 8,6'ya yükseldi. İngiltere, 2030 yılına kadar konvansiyonel tütün ürünleri tüketimini nüfusun yüzde 5'ine düşürmeyi hedefliyor.

Yeni kagetori ürünlerle ilgili çok sayıda bilimsel araştırma ve çalışma olduğunu söyleyen BAT Bilimsel Araştırmalar Direktörü Claire Wisbey “Ama bunların hepsi kısa dönemli araştırmalar. Bu araştırmalar ışığında, sadece sigara içenleri alternatif ürünlerle değiştirmeleri için teşvik ediyoruz” dedi. Bazı ülkelerde kamu ve sağlık bakanlıklarının ‘uzun dönem sonuçları’ beklediklerini söyleyen Wisbey, şöyle devam etti: “Ancak elimizdeki verilerden yola çıkarak şunu söyleyebiliyoruz ki sigara içen insanların bir an önce hem kendi sağlıkları hem de toplumsal sonuçlar açısından yeni kategorilere geçişleri potansiyel olarak çok daha az riskli görünüyor. Sigara, kullanabileceğiniz en zararlı ürün, ölüme yol açıyor. İçindeki kimyasallar bunun en önemli sebebi. Yeni kategoriler üzerinde yaptığımız çalışmalar gösteriyor ki konvansiyonel sigaranın zararlarının çoğu yanma etkisinden kaynaklanıyor. Bu yeni kategori ürünler, yanma etkisi olmadığı için, ‘konvansiyonel ürünlere oranla’ potansiyel olarak daha az riskli ürünler.”

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