Yeni katılan isimlerle yurt dışında büyümeyi hedefliyor

Banka, ödeme kuruluşlarının üye işyeri ve e-ticaret sitelerinin siber güvenlik risklerinin ölçümlenmesi, PCI-DSS’nin Türkiye ve dünyadaki uygulamalarının iyileştirilmesi hedefiyle 2019 yılında faaliyete geçen Onlayer, ekibine yeni isimlerin katıldığını bildirdi. Firmadan yapılan açıklamaya göre Onlayer’ın danışman kadrosuna katılan Further Ventures’ın ortağı olan, Onlayer’ın yatırımcılarından Deniz Güven ve Colendi Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Devrim Cengiz, Onlayer’a özellikle yurt dışı deneyimleri ışığında katkı sunacak.

Yeni isimlerin şirkete katılmasıyla ilgili bir açıklama yapan Onlayer Kurucusu ve CEO’su Kıvanç Harputlu, “Yurt içindeki güçlü pozisyonumuzu yurt dışına da taşımak amacıyla harekete geçmiş ve ilk hedef pazarlar olarak Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur ve Hindistan’ı seçmiştik. Bu üç bölgenin her birinin farklı dinamikleri ve farklı pazar talepleri söz konusu. Deniz Devrim Cengiz’in ve hali hazırda yatırımcımız olan Deniz Güven’in danışman ekibimize katılması bizler için büyük bir mutluluk. Özellikle global pazarlar konusunda derin bir bilgi birikimi ve deneyime sahip oluşları şirketimizin küresel bir marka olmasına önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Finansal servislerin ve FinTek’lerin en geniş büyüme yolunun ekosistemlerini iyi kullanabilmek ve tüm partnerleriyle beraber büyümekten geçtiğini belirten Deniz Güven, “Bunun bir parçası olarak güvenliğin sadece şirket içi değil; dışarıda iş birlikleriyle servis aldığı tüm oyuncuların uçtan uca takip edilmesinin önemini çok daha artıran bir dönemdeyiz. Onlayer, sahip olduğu teknoloji ve servisleriyle ekosistem risklerinin gerçek zamanlı yönetilmesinde büyük fayda sağlıyor. Bu ekibin bir parçası olarak çalışacak olmak benim de yeni deneyimler kazanmamı sağlayacak” dedi.

Onlayer’ın danışman kadrosuna dahil olmasıyla ilgili görüşlerini açıklayan Deniz Devrim Cengiz ise şunları söyledi: “Onlayer’ın global bir FinTek olma yolculuğunda, çok yetenekli ve yaratıcı ekiple birlikte olmaktan heyecan duyuyorum. İnanıyorum ki, Türkiye’yi global FinTek arenasında en iyi şekilde temsil edip başarılı işleriyle bizleri gururlandıracaklar. Önümüzdeki dönemde de mevcut çözümlerine ek olarak tamamen kendi iç kaynakları ile geliştirdiği uçtan uca üye işyeri yönetimi çözümü ile sadece yurt içinde değil, global finansal kurumlarının güvenilir partneri olarak iş sonuçlarına katkıda bulunmaya devam edecek.”