Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Yeni kısıtlamalar neleri kapsıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı cuma namazına gidebilir mi?

30 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen kabine toplantısının ardından açıklanan yeni koronavirüs tedbirleriyle 65 yaş üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı çocukların ve gençlerin sokağa çıkma saatleri kısıtlandı. Yeni korona virüs tedbirleriyle sokağa çıkma saatleri kısıtlanan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı cuma namazına gidebilir mi? Yeni kısıtlamalar neleri kapsıyor?

Yeni kısıtlamalar neleri kapsıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı cuma namazına gidebilir mi?

Koronavirüsle mücadele kapsamında açıklanan yeni korona virüs tedbirleri 20 yaş altı çocuklar ve gençlerin saat 13.00-16.00 arası, 65 yaş ve üstü vatandaşların ise saat 10.00-13.00 arası dışında sokağa çıkmasını kısıtlandırıyor. Günde 3 saatten fazla sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar cuma günü camiye gidip gidemeyeceklerini merak ediyorlar. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı cuma namazına gidebilir mi? Yeni kısıtlamalar neleri kapsıyor?

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI CUMA NAMAZINA GİDEBİLİR Mİ?

Sokağa çıkma saatleri kısıtlanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların cuma namazına gidip gidemeyeceği merak edilmişti. Cuma namazı kılmak isteyenler için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca; 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma saati Cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış saati ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecektir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İŞTE SON FOTOĞRAF! Son dakika: Uludağ'da ölen dağcının eşi 1 yıl sonra konuştu: Flaş uyarılar!
GÜNDEMKayıp dağcının eşinden hayati uyarılar! İşte son ...
Market ve bakkalların çalışma saatleri! Hafta sonu marketler kaçta açılıyor, kapanıyor?
GÜNDEMHafta sonu marketlerin çalışma saatleri
İstanbulKart'a HES kodu nasıl yüklenir? İstanbulkart HES kodu tanımlama ekranı
GÜNDEMİstanbulKart'a HES kodu nasıl yüklenir?
Son dakika: Osman Kavala hakim karşısına çıkacak - Haber
GÜNDEMOsman Kavala hakim karşısına çıkacak
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri ne, hangi günler, kaçta ba
GÜNDEM65 yaş ve üstü sokağa yasağı detayları
HES kodu alma! HES kodu nasıl alınır? SMS e-devlet ile HES kodu indir
GÜNDEMHES kodu nasıl alınır?
Kuraklık: "En tehlikeli doğal afet"
GÜNDEMKuraklık: "En tehlikeli doğal afet"
Diyarbakır'da vaka sayıları düşmeye başladı
GÜNDEMDiyarbakır'da yüzde 30 düştü!
1000 TL yardım parası başvurusu 2020! E-Devlet ile sosyal yardım başvuru sonucunu öğren
GÜNDEM1000 TL yardım parası başvuru sonucu
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte Cuma namazı kılınışı (6 mı, 10 mu?)
GÜNDEMCuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X