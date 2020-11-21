Kentte gıda ürünleri satan işletmeler ise oturma alanlarındaki sandalyeleri toplayarak, paket servise başladı.Şehzadeler ilçesindeki döner ustası Yusuf Özdemir, alınan kararlara uyarak saat 20.00 itibarıyla dükkanındaki oturma alanındaki sandalyeleri topladığını ve gece 00:00 kadar paket servis hizmeti vereceklerini belirterek, "Bundan sonrası için ne olacağını ilerleyen günlerde göreceğiz. Biz kurallara uyuyoruz. Umarım herkes azami özen gösterir ve bu virüsten kısa sürede kurtuluruz." dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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