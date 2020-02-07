BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde Ankaragücü'nü ağırladı. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren gol, 66. dakikada Dever Orgill'den geldi. Malatyaspor'da Mustafa Akbaş, 49. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı ve ev sahibi karşılaşmayı uzun süre 10 kişi sürdürdü. Malatyaspor taraftarları, karşılaşmanın son dakikalarında ve sonrasında "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.
Bu sonucun ardından üst üste 5. maçından da galibiyet çıkaramayan Yeni Malatyaspor 24 puanda kalırken, 14 maç sonra 3 puana uzanan Ankaragücü puanını 17'ye yükseltti.
İLK YARININ DAKİKALARI
5. dakikada Chebake'nin hatalı pasında topla buluşan Orgill'in ceza sahasında vuruşunda, kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere çeldi.
22. dakikada Rodrigues'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top, savunmaya çarparak kornere çıktı.
43. dakikada MKE Ankaragücü savunmasının hatasında topla buluşan Kjartansson'un sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Ricardo meşin yuvarlağı ayaklarıyla müdahale ederek kornere çeldi.
İkinci yarının dakikaları geliyor...
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