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Yeni Malatyaspor: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor ile Fatih Karagümrük 0-0 berabere kaldı. Malatya'da Kubilay Kanatsızkuş, 44. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı

Yeni Malatyaspor: 0 - Fatih Karagümrük: 0 (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor ile Fatih Karagümrük 0-0 berabere kaldı. Malatya'da Kubilay Kanatsızkuş, 44. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

2. dakikada ev sahibi ekip, gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Yeni Malatyaspor'un kullandığı kornerde top, altı pas içerisinde kafalardan sekerek Adem Büyük'ün önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza alanı çizgisinden çektiği sert şutta kaleci Aykut Özer uzanarak topu güçlükle kontrol etti.

6. dakikada sağ kanattan gelişen Fatih Karagümrük atağında Ndiaye ceza alanına girer girmez içeri çevirdi. Sobiech'in dokunamadığı topla arka direkte buluşan Borini, topu kalecinin solundan filelerle buluşturdu. Ancak VAR incelemesi sonucu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

22. dakikada Roco'nun Yeni Malatyaspor ceza sahasına gönderdiği topa Sobiech yükseldi vurdu, top Ndao'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top, auta gitti.

33. dakikada Fatih Karagümrük bir kez daha gole yaklaştı. Bertolacci'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Sobiech kaleyi düşündü ancak kaleci Abdulsamed Damlu, gole izin vermedi.

50. dakikada gelişen konuk ekip atağında Bertolacci'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Sobiech'den önce davranan kaleci Abdulsamed Damlu, meşin yuvarlağın sahibi oldu.

55. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında, ceza sahasında oluşan karambolde, konuk ekip oyuncuları kaleyi yokladı. Savunma oyuncularından dönen topu ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören pozisyonda önünde bulan Biglia'nın şutunu Abdulsamed Damlu, sola yatarak uzaklaştırdı.

66. dakikada Fatih Karagümrük'ün gol pozisyonuna ev sahibi ekibin kalecisi Abdulsamed Damlu, bir kez daha izin vermedi. Biglia'nın ceza alanına doldurduğu top Abdulsamed'den döndü. Topu karşılayan Ndao, yine genç kaleciye takıldı.

74. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Hadebe'nin uzun topuna hareketlenen Fofana, kendi götürdüğü topla ceza sahası ön çizgisi üzerinden şutunu çekti ancak meşin yuvarlak kalenin sağ direğinden az farkla auta gitti.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Yasin Kol, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Zeki Yavru, Wallace, Semih Kaya, Hadebe (Dk. 77 Bülent Cevahir),Ndayishimiye, Acquah, Lukoki (Dk. 46 Fofana),Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük (Dk. 90+3 Ahmet Ildız),Umut Bulut

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Roco, Campi, Balkovec, Bertolacci (Dk. 67 Jimmy Durmaz),Ndao (Dk. 90+3 Salibur),Ndiaye (Dk. 90 Emre Çolak),Biglia, Borini (Dk. 90 Vato Arveladze),Sobiech (Dk. 67 Mevlüt Erdinç)

Kırmızıkart: Dk. 43 Kubilay Kanatsızkuş (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Lukoki, Dk. 43 Adem Büyük, Dk. 70 Hadebe (Yeni Malatyaspor),Dk. 34 Koray Altınay (Fatih Karagümrük)

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