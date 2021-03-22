Yeni Malatyaspor 10 maçtır kazanamıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigYeni Malatyaspor
ABONE OL

Yeni Malatyaspor 10 maçtır kazanamıyor

Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Gaziantep ile 2-2 berabere kalan Yeni Malatyaspor'un kazanamama serisi 10 maça yükseldi. Sarı-siyahlılar, ligdeki son 10 maçta sadece 5 puan toplayabildi

Yeni Malatyaspor 10 maçtır kazanamıyor

Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren ve aldığı sonuçlarla inişli çıkışlı bir grafik çizen sarı-siyahlılar, son haftalarda taraftarını üzüyor.

Ligdeki son galibiyetini 20. haftada Atakaş Hatayspor'a karşı 2-1'lik sonuçla alan Yeni Malatyaspor sonrasında oynadığı 10 maçı da kazanamadı.

Sarı-siyahlılar, Atakaş Hatayspor galibiyetinin ardından oynadığı maçlarda Galatasaray'a (1-0),Trabzonspor'a (2-0),İttifak Holding Konyaspor'a (3-2),Beşiktaş'a (1-0) ve Yukatel Denizlispor'a (3-2) mağlup olurken, Fatih Karagümrük (0-0),Göztepe (2-2),Antalyaspor (1-1),Gençlerbirliği (1-1) ve Gaziantep ile (2-2) berabere kaldı.

Yeni Malatyaspor, söz konusu 10 maçta sadece 5 puan toplayabildi.

Ligde oynadığı 29 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik, 11 mağlubiyeti bulunan ve 32 puan toplayan sarı-siyahlılar, 14'üncü sırada yer aldı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul'un sefiri: Sergen Yalçın!
FUTBOLİstanbul'un sefiri!
Beşiktaş Fenerbahçe Maçının Yazar Yorumları - Ozan Tufan için olay sözler
FUTBOLSon pişmanlık!
Beşiktaş Fenerbahçe derbisine damga vuran olay - Ozan Tufan, dün akşam öyle bir gol attı ki...
FUTBOLOyunbozan!
Beşiktaş kaçan galibiyete üzülüyor
FUTBOLBeşiktaş kaçan galibiyete üzülüyor
Trabzonspor'da Caleb Ekuban'ın en golcü sezonu
FUTBOLEkuban'ın en golcü sezonu
Ligue 1'de PSG, Olympique Lyon'u 4-2 yendi
FUTBOLZirvede 6 gollü düello!
Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOLNefes kesen derbi!
Serdar Ali Çelikler'den Beşiktaş Fenerbahçe derbisi yorumu! Altay ve Sergen, Terim'e çalıştı!
FUTBOLAltay ve Sergen, Terim'e çalıştı!
Erol Kaynar'ın hakem tweetine Metin Sipahioğlu'ndan yanıt!
FUTBOLTwitter'da hakem atışması!
İbrahim Yıldız: Fener'e Aboubakar gibi golcü şart
FUTBOL"Fener'e Aboubakar gibi golcü şart"