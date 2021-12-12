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Yeni Malatyaspor: 2 - Alanyaspor: 6 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Alanyaspor, Yeni Malatyaspor deplasmanında iki kez geriye düştüğü maçta 6-2 kazandı

Yeni Malatyaspor: 2 - Alanyaspor: 6 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Alanyaspor, Malatyaspor deplasmanında iki kez geriye düştüğü maçta 6-2 kazandı.

Marius Sumudica, Yeni Malatyaspor atkısını öptükten sonra tribünlere "Bitti" işareti yaptı ve soyunma odasına gitti.

MAÇIN DAKİKALARI

4. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanattan kullanılan korner atışında Mounir topu ceza sahası dışında bulunan Aabid ile buluşturdu. Bu oyuncunun savunmayı çalımlayarak yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından ağlarla buluştu: 1-0.

11. dakikada Fatih Aksoy'un ceza sahasına gönderdiği ara pasla buluşan Efecan Karaca, Haddadi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.

14. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Penaltı noktasında topun başına geçen Diedhiou, meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir'in sağından filelere gönderdi: 1-1.

17. dakikada Karim Hafez'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, topu kaleci Serkan Kırıntılı tokatladı. Arka direkte bulunan Tetteh, önünde kalan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

23. dakikada konuk ekip tekrar eşitliği sağladı. Kaleci Ertaç Özbir'in kısa pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Wallace, meşin yuvarlağı Davidson'a kaptırdı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta, top filelere gitti: 2-2.

33. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Davidson'un ceza sahasına gönderdiği ortada, iyi yükselen Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 2-3.

Karşılaşmanın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

52. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Efecan Karaca'nın ceza sahası içerisine gönderdiği ara pasla buluşan Novais, yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-4

56. dakikada konuk ekip farkı 3'e çıkardı. Novais'in orta sahadan verdiği ara pasla buluşan Diedhiou'nun bekletmeden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 2-5

90. dakikada konuk ekip farkı 4'e çıkardı. Candeias'ın sol kanattan kullandığı korner atışına ceza sahasında iyi yükselen Babacar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-6

Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 6-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Yusuf Bozdoğan

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Wallace (Dk. 61 Haqi Osman), Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Karim Hafez, Haddadi, Aabid (Dk. 84 Jospin), Ndong, Mounir, Adem Büyük (Dk. 84 Walter), Tetteh (Dk. 69 Muhammed Emin Sarıkaya)

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Milunovic, Mevlja, Ahmet Gülay (Dk. 46 Tayfur Bingöl), Fatih Aksoy, Novais (Dk. 67 Ahmet Ildiz), Efecan Karaca, Emre Akbaba (Dk. 45 Umut Güneş), Davidson (Dk. 85 Candeias), Diedhiou (Dk. 85 Babacar)

Goller: Dk. 4 Aabid, Dk. 17 Tetteh (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 14 (Penaltıdan) ve 56 Diedhiou, Dk. 23 Davidson, Dk. 33 Emre Akbaba, Dk. 52 Novais, Dk. 90 Babacar (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 65 Haddadi (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Haddadi, Dk. 27 Adem Büyük, Dk. 37 Tetteh (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 16 Milunovic, Dk. 63 Novais, Dk. 68 Tayfur Bingöl (Aytemiz Alanyaspor)

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