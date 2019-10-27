Süper Lig'in 9. haftasında Yeni Malatyaspor'un konuğu Kayserispor'du.
Maça çok etkili başlayan ev sahibi, 14. dakikada Donald'ın golüyle öne geçti: 1-0. İlk yarı bu skorla biterken maçın son anları gol yağmuruna sahne oldu.
77. dakikada hakem Zorbay Küçük, incelemesinin ardından Rienstra'nın topa eliyle müdahale etmesini penaltı olarak yorumlarken topu başına geçen Adis Jahovic, farki ikiye çıkardı: 2-0.
86. dakikada Bifouma durumu 3-0'a taşırken uzatmalarda savunmada Rienstra'nın geri pasını ıskalayan Kayserispor kalecis Lung topun kaleye gidişine engel olamadı ve Yeni Malatyaspor 4-0 kazanan taraf oldu.
Ev sahibi bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 16 yaparken Kayserispor 9. haftayı da galibiyetsiz geçti.
YORUMLAR